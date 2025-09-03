스포츠조선

'73세' 이용식, ♥손녀딸 위해 19kg 감량..살 빠져 못알아보겠네 (아뽀tv)

기사입력 2025-09-03 09:10


'73세' 이용식, ♥손녀딸 위해 19kg 감량..살 빠져 못알아보겠네 …



[스포츠조선닷컴 김수현기자] 손녀딸 육아를 위해 19kg를 감량한 이용식이 홀쭉 해진 얼굴로 백일잔치에 참석했다.

2일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '건강하게 자라줘서 고마워'라는 제목의 영상이 공개됐다.

폭우가 쏟아지던 어느날 이엘이 아빠 원혁은 "오늘은 우리 이엘이의 100일이다. 이곳은 우리 장인어른 칠순잔치 해드렸던 식당이다"라 했다.

하지만 이날은 전국적인 폭우로 난리가 난 상황. 원혁은 "지금 밖에 차들 물에 다 잠긴 거 보이시냐. 저희 지금 여기 오다 못 올 뻔 했다. 물에 잠길 뻔 ?다. 이게 무슨 일인지. 하늘에 구멍이 뚫린 것처럼 이 평창동이 물에 잠길 뻔 했다"라며 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

곧이어 원혁은 "지금 저희가 하도 정신이 없다보니까 100일 떡을 준비해놓고 집에다 놓고 왔다. 진짜 대박이다. 지금 차를 타고 갔다와야 할 거 같다"며 급하게 다시 집으로 향했다.

운전을 하기 어려울 정도로 도로에 비가 가득찬 상황에 원혁은 "지금 도로가 다 뒤집어지고 맨홀 어떻게 하냐. 다 터져서 역류한다"라며 난감해 했다.

고난을 뚫고 다시 식당으로 향하는 원혁은 "우리 이엘이를 위해 작은 서프라이즈를 해주고 싶었는데"라면서도 "이렇게 비가 그친 게 너무 감사하고 가족들 모두 무사히 도착해준 게 감사하다"라 했다.


'73세' 이용식, ♥손녀딸 위해 19kg 감량..살 빠져 못알아보겠네 …
사랑스러운 이엘이의 백일을 축하해주기 위해 온가족이 총출동했다. 3.3kg에 태어나서 6.4kg가 됐다는 이엘이는 폭풍성장하며 할아버지들을 흐뭇하게 만들었다.


외할아버지 이용식은 "일부러 내가 이 옷을 입었다. 이엘이가 이 옷을 좋아한다"며 손녀를 보며 어쩔 줄 몰라했다.

부쩍 살이 빠져보이는 이용식은 최근 다이어트로 19kg 감량에 성공했다고. KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 이용식은 최근 손녀 육아로 온해 다이어트를 하고 있다면서 "15kg을 감량했다. 아침에 거울을 보면 목젖이 보이더라. 나한테 목젖이 있다는 것을 처음 알았다"라 밝힌 바 있다.

이엘이는 정신없는 식사 자리에서도 얌전히 앉아 벌써부터 효녀다운 모습을 여주기도 했다.

백일잔치가 끝나고 집으로 돌아온 세 가족. 원혁은 "이엘이 엄마, 100일 동안 이엘이 키우느라 고생 많으셨습니다. 앞으로도 잘 부탁해요. 200일, 300일, 돌, 10년, 20년, 30년 건강하게 이엘이랑 오래오래 같이 행복하게 살자"라고 말했다.

원혁은 백일이 지나면 통잠을 잘 수 있다는 댓글에 "오늘 과연 그 기적을 보여줄지"라며 기대했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.