D-2 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 첫 회부터 모방살인…고현정·장동윤 충격…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 방송 전부터 강렬한 충격을 예고했다. 연쇄살인마 엄마와 형사 아들의 공조라는 파격 소재에 더해 23년 만에 '사마귀'를 그대로 따라한 잔혹한 모방 범죄가 발생하면서 첫 회부터 안방극장을 전율케 할 전망이다.
오는 5일 오후 9시 50분 첫 방송되는 '사마귀: 살인자의 외출'(연출 변영주, 극본 이영종, 제작 메리크리스마스·메가몬스터·영화제작소 보임)은 다섯 남자를 무참히 살해해 '사마귀'라 불렸던 희대의 연쇄살인마 정이신(고현정)과, 그런 엄마를 평생 증오하며 형사가 된 아들 차수열(장동윤)의 운명적 재회를 그린 고밀도 범죄 스릴러다.
공개된 스틸에는 23년 전 정이신 검거 장면부터, 최근 벌어진 끔찍한 모방 살인 현장까지 담겼다. 얼굴을 천으로 가린 채 압송되는 정이신, 음산한 분위기 속에 긴장감에 휩싸인 경찰들 그리고 사건을 마주한 차수열과 최중호(조성하)의 심각한 표정이 보는 이들마저 숨을 죽이게 한다.
특히 눈길을 끄는 것은 '사마귀' 사건 당시와 이번 모방범죄 모두 경찰 최중호가 깊숙이 연관돼 있다는 점. 연쇄살인마 엄마와 형사 아들의 재회 속에서 최중호가 어떤 키를 쥐고 있는지 궁금증을 증폭시킨다.
제작진은 "첫 방송에서는 모든 이야기의 시발점이 되는 '사마귀' 모방범죄 사건이 발생한다. 고현정, 장동윤, 조성하, 이엘 등 배우들이 상상을 초월하는 연기로 첫 회부터 극강의 몰입감을 선사할 것"이라며 "숨 쉴 틈도 없이 몰아치는 전개가 시청자들을 단숨에 압도할 것이다. 기대해달라"고 자신감을 드러냈다.
SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 9월 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
