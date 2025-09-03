스포츠조선

서정희, ♥김태현과 결혼식 포기 "스몰웨딩하려 했지만..." ('퍼펙트라이프')

기사입력 2025-09-03 10:18


서정희, ♥김태현과 결혼식 포기 "스몰웨딩하려 했지만..." ('퍼펙트라…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '퍼펙트 라이프' 서정희가 남편 김태현과의 결혼식을 포기한 이유를 밝혔다.

오늘(3일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 '최강 동안' 서정희가 유방암 극복기와 남편과의 행복한 결혼 생활을 공개한다.

서정희의 일상 속 건축가 남편이 등장하자 "훈남이다"라는 찬사와 함께 스튜디오가 술렁인다. 서정희는 3년 전 유방암 투병 당시 딸 서동주 대신 병간호를 해 준 남편에게 고마움을 전한다. 그녀는 "당시 남자 친구였던 남편이 24시간 내내 세심하게 나를 살펴 불편한 게 전혀 없었다. 추한 나의 모습을 다 본 사람"이라고 한다.

그런가 하면, 서정희가 딸 서동주의 신혼여행 동행에 대한 후일담을 공개한다. 그녀는 "사람들이 민폐 아니냐고 하더라"며 "원래 사돈까지 가려고 했는데 사정상 못 갔다. 나도 고민하던 중 사위의 적극적 권유에 함께하게 됐다"고 이유를 전한다. 이어 "체격이 좋아서 딸을 잘 보호해 줄 것 같고 성격도 나이스하다"며 사위에 대한 솔직한 마음을 내비친다.

그런 가운데 서정희가 5년째 함께 생활 중인 남편과 결혼식을 올리지 않은 이유를 알린다. 그녀는 "새로 짓고 있는 집에서 스몰웨딩을 하려고 했지만, 딸이 먼저 결혼하게 되어 결혼식을 포기했다"고 이야기한다. 패널 이성미가 "남자 친구와 정식 남편 중 어떻게 말해야 하나?"고 묻자, 서정희는 "남편이다"라고 말한다.

한편, 서정희가 유방암을 극복하며 실천 중인 건강한 다이어트 비법을 공유한다. 그녀는 "아프면 살이 빠지는데 나는 암에 걸리고 5kg이 쪘다"며 "예전에는 정크 푸드를 즐겼지만, 지금은 채소찜, 닭가슴살구이, 검은콩두유로 아침 식단을 구성한다"고 밝힌다. 더불어 폼롤러로 스트레칭하고 일자로 다리를 찢는 등 상상 이상의 유연함을 보여 놀라움을 안긴다.

'최강 동안' 서정희의 달달한 일상은 오늘(3일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.