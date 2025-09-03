오나라, '첫,사랑' 존재감甲 특출의 좋은 예 "염정아♥박해준 판 흔드는…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 오나라가 tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여'(성우진 극본, 유재원 연출)에서 특별출연으로 특별한 존재감을 빛냈다.
여정은 첫 등장부터 시선을 사로잡았다. 오랜만에 연락도 없이 정석과 보현 부자의 집에 입성하는가 하면, 어설프고 서툴지만 설레는 분위기의 정석과 이지안(염정아) 사이에 질투심을 느끼고 불편한 분위기와 상황 등을 만들며 묘한 긴장감을 만들었다.
본인 특유의 다채로운 매력으로 특별출연의 아주 좋은 예와 특별한 존재감을 입증한 오나라는 "사랑하는 염정아 선배와 전작에서 사랑을 이루지 못했던 박해준의 인연으로 '첫, 사랑을 위하여'라는 아름답고 힐링되는 작품에 설레임 가득한 마음으로 참여하게 됐고, 작품에 한 사람이 될 수 있어 영광이었다. 감독, 작가, 스태프들 그리고 배우들 모두 반갑게 맞이해주고 잘해 줘서 감사하다. 좋은 추억 소중하게 간직하겠다"며 출연 소감을 전했다.
<이하 오나라 일문일답>
'첫, 사랑을 위하여' 참여하게 된 계기는?
"제가 알기로는 여정이라는 캐릭터가 마지막에 캐스팅된 걸로 알로 있어요. 처음 여정이라는 역할을 제안 받았을 때 염정아 선배와 박해준의 사이에 서 있는 저의 모습이 너무 재밌는 그림이 그려질 것 같은 느낌이 들었어요. 평소에 늘 감사함으로 가득 차 있는 두 분께 고마움을 표현하고 싶었고, 유제원 감독께서 드디어 작품의 마지막 퍼즐이 맞춰진 것 같다는 말씀이 마음을 움직이게 만들었어요. 이렇게 아름다운 작품에 유일한 빌런으로서 시청자분들의 마음을 요동치게 만들었지만, 지안이와 정석이를 더욱 단단하게 만들어주는 오작교 역할을 잘 수행하고 쿨하게 떠나게 되어 다행이라 생각해요."
이여정 캐릭터를 연기한 소감?
"언제나 새로운 인물을 연기할 수 있는 건 행복한 일인 거 같아요. 게다가 염정아 선배와 박해준 사이에서 함께 연기를 할 수 있는 캐릭터라 더 행복했어요. 여정은 이기적일 수 있지만, 도전적이고 원하는 것에 거침이 없는 인물이에요. 또 잘되고 있는 지안과 정석이 사이에 갑자기 끼어들어 판을 흔드는 메기녀 같은 느낌의 캐릭터라 조심스러웠지만 재미있게 연기했어요."
'첫, 사랑을 위하여' 출연한 소감?
"'첫, 사랑을 위하여'라는 아름답고 힐링되는 작품에 설레임 가득한 마음으로 참여하게 되었는데, 작품에 한 사람이 될 수 있어 영광이었어요. 감독, 작가, 스태프들 그리고 함께한 모든 배우들 반갑게 맞이해주시고 잘해 주셔서 너무 감사하게 생각해요. 좋은 추억 소중하게 간직할게요."
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com