스포츠조선

[인터뷰①] '고백의 역사' 공명 "학창 시절 인기? '산본 비타민' 서강준 형 정돈 아냐"

기사입력 2025-09-03 10:56


[인터뷰①] '고백의 역사' 공명 "학창 시절 인기? '산본 비타민' 서…
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공명이 자신의 학창 시절 인기를 언급했다.

공명은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "도영이가 말한 것처럼 그 정도는 아니지만, 학교 다닐 때 나름 소소한 인기가 있었던 것 같다"라고 했다.

지난달 29일 공개된 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중, 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스로, '십개월의 미래'의 남궁선 감독이 메가폰을 잡았다.

공명은 극 중 서울에서 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다. 그는 "윤석이를 연기하면서 제 학창 시절을 많이 떠올리게 됐다. 원래는 내향적이었는데, 19살 때부터 일찍 일을 하게 되면서 성격이 외향적으로 바뀌었다"며 "이번에 '고백의 역사'를 촬영하면서 그때가 생각이 많이 나더라. 윤석이를 연기하면서 '아 이때는 이랬었지?' 하면서 혼자 추억했다"고 웃으며 말했다.

앞서 공명의 친동생인 NCT 도영은 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 "저희 형(공명)이 구리에서 좀 되게 유명해서 전 형의 동생으로 유명했다"고 이야기했던 바 있다. 이를 들은 공명은 "거짓말은 아니다. 제가 (서)강준이 형과 함께 배우 그룹 서프라이즈로 활동하지 않았나. 강준이 형은 학창 시절에 '산본 비타민'으로 유명했다고 하더라. 저는 그 정도는 아니었다(웃음). 동생이 저랑 두 살 터울이라 초등학교부터 고등학교까지 다 같이 다녔는데, 방송에서 동생이 그런 이야기를 할 때마다 민망하다"며 "그래도 인기는 없지 않았던 것 같다. 나름 소소한 인기가 있었던 것 같다. 고등학교 1학년 때 입학했을 때 선배들이 저를 보고 가시곤 했다"고 전했다.

이어 학창 시절 가장 기억에 남았던 고백 에피소드에 대해 "특별한 고백 방법은 없었던 것 같다. 보통은 화이트데이 시기에 맞춰서 고백하거나, 만우절 때 고백해서 사귄다던지 이런 비슷한 경우가 많았다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

3.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

4.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

3.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 배드엔딩 볼 수 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.