잘나가는 제베원, 컴백 동시 겹경사 터졌다…서울공연 전석매진→시야제한석 오픈

기사입력 2025-09-03 10:57


잘나가는 제베원, 컴백 동시 겹경사 터졌다…서울공연 전석매진→시야제한석 …

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 제로베이스원이 '글로벌 아이콘'다운 티켓 파워를 과시했다.

제로베이스원은 오는 10월 3~5일 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 '2025 제로베이스원 월드투어 히어 앤 나우(이하 히어 앤 나우)' 3회차 공연이 팬클럽 선예매만으로 전석 매진되는 기염을 토했다.

이에 힘입어 제로베이스원은 시야제한석을 추가 오픈, 3일 오후 4시부터 NOL 티켓을 통해 예매를 진행한다.

'히어 앤 나우(HERE&NOW)'는 제로베이스원이 약 14만 명의 관객을 동원한 '타임리스 월드(TIMELESS WORLD)' 이후 새롭게 개최하는 월드투어다. 제로베이스원은 '히어 앤 나우'를 통해 대규모 아레나급 투어를 전개, 글로벌 팬들과 가까이에서 호흡하며 '글로벌 톱티어'로서의 입지를 확고히 한다.

특히 제로베이스원은 지난 1일 발매된 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 수록곡 무대는 물론, 데뷔부터 지금까지 그리고 과거와 현재를 아우르는 아이코닉한 순간을 무대 위에 펼쳐낼 계획이다.

제로베이스원은 10월 3~5일 서울 공연을 시작으로 10월 18일 방콕, 10월 29~30일 사이타마, 11월 8일 쿠알라룸푸르, 11월 15일 싱가포르, 12월 6일 타이베이, 12월 20~21일 홍콩 등 7개 지역에서 총 11회 공연을 펼친다.

제로베이스원은 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 컴백 직후 국내외 주요 차트를 석권하며 커리어 하이 행보에 시동을 걸었다. '네버 세이 네버'로 '6연속 밀리언셀러'를 달성하는 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 갈아치우는 제로베이스원의 끝없는 기세에 관심이 집중된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

