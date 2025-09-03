스포츠조선

강기영·이정하·서현 보여줄 3부작..★다 모인 '빌리브', 17일 개봉

기사입력 2025-09-03 12:28


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 강기영, 고창석, 서현, 이정하가 이종석, 라희찬, 박범수 감독의 옴니버스 스낵무비 '빌리브'로 모였다.

CGV는 오는 17일 옴니버스 스낵무비 '빌리브(BELIEVE)'를 개봉한다. 브랜드가 가진 가치와 메시지를 영화와 접목해 선보이는 CGV의 브랜드 무비 프로젝트로 지난해 개봉한 손석구의 '밤낚시'를 시작으로 벌써 네 번째로 선보이는 작품이다.

영화 '빌리브'는 HL(에이치엘홀딩스)가 투자·제공했으며, '믿음(Believe)'을 주제로 세 명의 영화 감독이 각자의 시선으로 세 편의 옴니버스 무비를 연출했다. 러닝타임은 총 37분으로 '아무도 없다', '끝을 보다', '빙신' 등 세 작품으로 구성됐다.

특히 이종석, 라희찬, 박범수 감독이 나란히 참여해 단편임에도 불구하고 완성도 높은 작품을 기대하게 한다. '협상', '보스', '싱글인 서울' 등 상업영화에서 연출력을 입증한 감독들의 합류는 브랜드 무비라는 틀을 넘어 영화적 매력을 한층 끌어올릴 전망이다.

1부인 '아무도 없다'는 현빈과 손예진의 '협상'을 통해 오묘한 심리를 그려냈던 이종석 감독이 메가폰을 잡은 작품으로, '볼 수 없는 것을 믿을 수 있는가' 툭 던진 질문, 안개 속을 달리는 SUV, 한 통의 전화를 받으며 1부는 시작된다. '아무도 없다'는 반전에 반전을 거듭하는 스릴러다. 형사 태수 역으로는 강기영이 나선다. 유쾌한 이미지를 던지고 180도 다른 연기를 선보인 강기영의 열연이 손에 땀을 쥐게 만들 것이라는 예고다.


2부 '끝을 보다'는 영화 '보스'의 라희찬 감독이 연출한다. 무력한 현실을 살아가던 남자가 상상의 세계 속에서 자신을 향한 마지막 믿음을 위해 끝까지 달려나가는 이야기를 담은 작품. 배우 고창석이 현실과 상상을 넘나드는 연기를 펼치고, 서현이 극중 고창석의 뮤즈로 등장해 영화 전체의 리듬을 만들어가는 핵심 인물로서 활약할 예정이다.

마지막 3부인 '빙신'은 '빅토리'와 '싱글인서울'을 만든 박범수 감독이 만든 작품으로, 그와 '빅토리'를 함께했던 배우 이정하가 주인공을 맡았다. 슬럼프에 빠진 아이스하키 선수 치우가 늦은 밤 텅 빈 링크 위에서 겪는 신비로운 체험을 그리는 이 작품은 성장과 믿음을 향한 청춘의 서사를 위트 있는 상상력으로 담아낸 작품. 이정하는 체력을 요구하는 거친 연기에 섬세한 감정선을 모두 소화하면서 새로운 스포츠 드라마를 완성했다. 여기에 조달환이 미스터리한 조력자로 등장해 극에 보탬이 된다.


'빌리브'는 감독과 배우, 제작 스태프가 자신만의 '믿음'을 품고 낯선 장르와 서사에 뛰어들었다는 점에서 시선을 모은다. 익숙한 틀을 벗어나 새로운 도전에 나선 배우들의 연기, 감독의 메시지가 관객에게 얼마나 진정성 있게 다가갈 수 있을지 관심이 모아진다.

'빌리브'는 오는 17일부터 30일까지 2주간 CGV에서 상영되며 오는 9일부터 예매가 가능하다. 러닝타임은 약 37분으로, 2천 원에 관람할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

