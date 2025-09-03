[인터뷰③]공명 "NCT 도영과 비즈니스 형제? NO, 태용이도 '고백의…

스포츠조선

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공명이 친동생인 NCT 도영과의 끈끈한 형제애를 자랑했다.

공명은 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'고백의 역사'가 공개되자마자, 동생한테 이야기했더니 바로 봐줬다. 태용이도 SNS에 홍보 게시물을 올려줘서 고마웠다"라고 했다.

지난달 29일 공개된 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중, 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스로, '십개월의 미래'의 남궁선 감독이 메가폰을 잡았다. 공명은 서울에서 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다.

공명은 최근 열린 팬미팅 자리에서 올해 입대를 앞둔 동생 도영을 위해 대신 다녀올 수 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 그는 "저는 진심으로 이야기를 한 거다. 이제 진짜 가야 한다고 하니까, 좀 걱정되더라. 물론 알아서 잘하겠지만, 동생이 걱정되는 마음에 '대신 갈 수 있으면 경험자인 내가 다녀오는 게 낫지 않을까'라는 뜻에서 말을 한 거다. 근데 본인은 그런 뜻으로 안 받아들이더라"고 말했다.

동생인 도영과의 관계에 대해선 "비즈니스 형제 정도는 아니다. 사이가 좋긴 하지만, 일적인 부분에 대해 이야기를 많이 안 하는 편이다. 동생이 조금 더 무뚝뚝하고, 뭔가 먼저 이야기를 꺼내는 타입이 아니다. 그러다 보니 굳이 말을 안 하더라도 '서로 알고 있겠지' 하고 넘어가는 편이다. 가족이고 같은 업계에서 일을 하다 보니 만나기만 해도 절로 의지가 되는 부분이 있다"고 전했다.

이어 '고백의 역사'를 본 도영의 반응을 묻자, 공명은 "아 이런 일적인 이야기는 또 한다"고 웃으며 답했다. 그러면서 "'동생아 '고백의 역사'가 나왔으니, 얼른 보고 SNS에 한 번 올려라. 너희 멤버들에게도 빨리 알려라'라고 했더니, 바로 영화를 봤더라. 그러고 나서 태용이가 바로 '고백의 역사' 게시물을 올려줘서 고마웠다. 동생들이 너무 착하다(웃음). 동생은 노래가 나와도 먼저 이야기를 안 한다. 먼저 이야기를 하진 않지만, 저는 바로 (게시물을) 올리는 편이다"고 털어놨다.


