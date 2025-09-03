스포츠조선

[인터뷰③] '고백의 역사' 신은수 "부산 사투리 연기? 토박이 분들께 인정 받아 기뻐"

기사입력 2025-09-03 14:10


사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신은수가 영화 '고백의 역사' 속 부산 사투리 연기 준비 과정을 털어놨다.

신은수는 3일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "촬영 전부터 대본을 통으로 다 외웠고, 아이패드로 보면서 (대사의) 억양 높낮이를 하나하나 다 적어가며 연습했다"고 밝혔다.

지난달 29일 공개된 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중, 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스로, '십개월의 미래'의 남궁선 감독이 메가폰을 잡았다. 신은수는 성공률 0% 프로 고백러 박세리를 연기했다.

신은수는 '고백의 역사'에서 완벽한 부산 사투리 연기를 소화해 이목을 끌었다. 그는 사투리 연기 준비 과정에 대해 "촬영에 들어가기 전부터 대본을 통으로 다 외울 정도로 신경을 써서 준비했다. 현장에서도 사투리 선생님이 제 연기를 보시고 그때그때 맞춰서 수정해 나갔다. 대본을 일부러 책으로 안 보고, 아이패드로 보면서 억양 높낮이를 다 적었다. 뭔가 사투리는 규칙이 있는 듯 없는 듯하면서 단어마다 높낮이가 다 다르고 은근히 디테일하더라. 빠르게 습득하기 위해 선생님과 저만의 규칙을 따로 만들었다"고 밝혔다.

앞서 방영된 드라마 '반짝이는 워터멜론'에서는 수어 연기를 선보이기도 했다. 신은수는 "'반짝이는 워터멜론' 수어 연기도 그렇고, 이번에 사투리 연기도 그렇고 아예 다른 언어인 것 같다. 제2외국어 같이 심혈을 기울여야 한다. 둘 중에 조금 더 어려운 걸 꼽으라고 하면 사투리인 것 같다. 대사량도 많고, 본토 바이브를 내기가 어려워서 신경을 더 많이 쓰게 됐다"고 전했다.

이어 '고백의 역사'가 공개된 이후 가장 기억에 남았던 시청자의 반응에 대해서도 이야기했다. 신은수는 "제 이름과 함께 '고백의 역사'를 검색하면 되게 많은 게 뜨더라. 기분이 좋았다. 제가 걱정을 워낙 많이 했어서 그런가 그중에서도 사투리 칭찬이 확 와닿았다. 토박이 분들한테도 인정받아서 너무 다행스럽고 기뻤다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

