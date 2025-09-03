박수홍♥김다예 딸 재이양 "벌써 돌이야"…첫번째 생일맞이 가족샷 '눈길'

고재완 기자
기사입력 2025-09-03 14:59
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이슈]
'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모
소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]
강남母 "국대 ♥이상화 결혼 반대했는데..간암 시父 병간호까지 챙겨"('유퀴즈')
[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)
英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"
'오래 전부터 좋아한' 김하성, ATL 제대로 데려왔네...첫 출전서 164.2㎞→157.1㎞ 멀티 하드히트 폭발
오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점...이 모두 허사가 된 뼈아픈 패배
14G 동안 이보다 낮은 적은 없다…'MVP 이름 쓴다' 폰세, 오늘 어쩌면 대기록이 나온다
여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 게 없다"…여전히 'SNS 맞팔중' 재결합 가능성?