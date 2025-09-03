스포츠조선

박수홍♥김다예 딸 재이양 "벌써 돌이야"…첫번째 생일맞이 가족샷 '눈길'

기사입력 2025-09-03 14:59


[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 박수홍 딸 재이 양이 벌써 돌을 맞았다.

박수홍은 3일 자신의 개인 계정에 "10월14일 첫번째 생일을 앞두고 ○○○○○에서 맞춤 제작해주신 세상에서 하나뿐인 재이 드레스 감사합니다"라는 글과 함께 영상 하나를 공개했다.

영상 속 박수홍 김다예 부부는 딸 재이양을 안고 있다. 김다예는 재이 양과 함께 핑크빛 오프숄더 드레스로 우아함을 뽐냈고 박수홍은 베이지색 턱시도로 패션 센스를 자랑했다. 특히 돌을 맞아 부쩍 자란 재이 양의 모습이 눈길을 끌었다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 결혼했으며, 지난해 10월 시험관 시술로 얻은 첫 딸 재이를 품에 안았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



