스포츠조선

'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 아기"

기사입력 2025-09-03 15:43


'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 개그맨 윤정수가 11월 결혼을 앞두고 있는 가운데, 임신 준비를 위해 산전 검사를 했다.

1일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서는 '다 내려놨습니다…정자 개수까지 인증한 윤정수 산전 검사 결과'라는 제목의 영상이 게재됐다.

11월 30일 결혼식을 앞두고 있는 윤정수는 "이제 혼인신고는 끝났고 결혼 준비도 많이 해야 하고 그 중 가장 중요한 게 혼수"라며 어디론가 향했다. 윤정수가 혼수 준비를 하겠다며 찾은 곳은 비뇨기과. 2세 계획이 있는 윤정수는 산전검사를 하러 왔다.

윤정수는 "이젠 정자왕 이런 건 생각도 없고 그냥 상태가 괜찮을까에 대한 걱정"이라며 전문의를 만났다. 전문의는 윤정수가 비만인 것을 언급하며 "남성호르몬이 조금 떨어져 있을 가능성이 있겠다"고 말해 윤정수를 좌절하게 했다.

모든 검사를 마치고 며칠 후, 윤정수는 떨리는 마음으로 결과를 들으러 갔다. 정액 검사 결과를 보며 전문의는 "걱정했던 것만큼 안 좋진 않다. 일단 나이가 좀 있으시니까 정자 개수나 활동량이 떨어져있을 수 있겠다 싶었다"며 "아주 좋다고 할 수는 없지만 밀도 같은 것도 크게 문제가 없어 보인다. 임신하시는데 안 될 건 없다"고 밝혔다.


'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 …
남성 호르몬 수치도 나왔다. 3.5 이하부터 남성 갱년기라고 하는데 윤정수의 남성호르몬 수치는 3.26이라고. 전문의는 "정상범위 안에는 속해있는데 남성 갱년기 기준에서는 살짝 낮다"고 밝혔다.

전반적인 결과를 들은 윤정수는 "임신하는데 괜찮겠냐"고 물었고 전문의는 "문제 없을 거 같다"고 답해 윤정수를 안심시켰다.

전문의는 "임신이라는 건 결국 확률 문제다. 아무리 건강하고 아무리 개수가 많아도 타이밍이 안 맞거나 운이 안 좋으면 임신 성공 못한다"며 "최적의 컨디션은 아니다. 그렇기 때문에 몇 번 안 된다 하더라도 실망하거나 기죽지 마시고 개선해나갈 수 있는 걸 계속 개선해나가면서 꾸준히 해나가면 자연임신도 충분히 가능하다고 본다"고 밝혔다.


한편, 윤정수는 오는 11월 30일 12살 연하 필라테스 강사와 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 혼인신고를 마치고 결혼식을 준비하는 것으로 알려졌다.

윤정수의 예비신부 정체에 대해 관심이 쏟아진 가운데 윤정수의 예비신부가 스포츠 전문 리포터출신 원자현인 것으로 알려졌다. 원자현은 2010년 광저우 아시안게임 당시 리포터로 활약해 '광저우 여신'으로 얼굴을 알린 바 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모

2.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

3.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

4.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

5.

윤현숙, 저혈당 쇼크사 위기 뒤 겪은 감동...소개팅男 영양제 선물에 '오열'

연예 많이본뉴스
1.

'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모

2.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

3.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

4.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

5.

윤현숙, 저혈당 쇼크사 위기 뒤 겪은 감동...소개팅男 영양제 선물에 '오열'

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점...이 모두 허사가 된 뼈아픈 패배

2.

"안 좋은 상황 생길 수 있다" → KIA 윤도현, 류현진에게 홈런치고 수비 실수.. 이미 각오했던 일이다. 성장 발판 될까

3.

"40일 동안 호텔에 갇혔다" 그렇게 맨유가 싫었나, 감격의 눈물 쏟은 안토니…'1590억→405억' 大폭락, 봉잡은 베티스

4.

英 독점! 햄스트링 잡은 '맨유 에이스' 이른 복귀 가능하다…브라질 대표팀 명단 제외→회복 훈련 진행

5.

베트맨, '아시아의 캡틴, 북미 최고 프로축구 무대를 달리다!' 이벤트 진행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.