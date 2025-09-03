서장훈, 재산 2조설에 울분 "돈 빌려달라는 연락 쏟아져"

|
[스포츠조선 이유나 기자]'라디오스타'에 출연한 서장훈이 소문만 무성한 '2조 부자설'에 대한 진실을 밝힌다. 소문의 시작점부터 그로 인한 고충까지 울분을 토하며 털어놓은 그의 이야기에 관심이 쏠린다.
오늘(3일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상·변다희)는 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 출연하는 '올 덩치 프로젝트' 특집으로 꾸며진다.
이어 서장훈은 "제 기사가 나잖아요? 앞에 무조건 '2조 거인'이 붙는다"라며 억울함을 호소했다. 게다가 소문을 믿는 사람들이 있어 돈을 빌려달라고 회사까지 연락한다며, "뭘 해서 2조를 벌 수가 있냐고 내가!"라고 울분을 토해냈다.
이에 김구라는 "말도 안 되는 이야기예요"라며 절친 서장훈을 위해 변호에 나섰다. 그는 "서장훈 씨 돈 많아요(?). 축의금 100만 원 이상 해요. 이걸로 그냥 끝! 잇츠 오버!"라고 팩트를 정리했다. 서장훈이 "형이 정리하면 아무도 그렇게 생각하지 않는 거야?"라며 웃자, 김구라는 "내가 맨날 이야기하고 다닐게!"라고 위로했다.
이때 신기루도 "저도 요새 '실제로 본 가장 뚱뚱한 여자 연예인 1위'라고, 148kg이라는 가짜뉴스가 계속 돌아서 막을 수가 없어요"라며 자신의 가짜뉴스(?)를 언급했다. 그러자 모두가 "그렇게까지 가짜뉴스는 아닌데"라고 반응해 웃음을 자아냈다. 이에 절친인 MC 장도연이 나서 "148kg은 아니에요! 근데 100kg는 넘습니다!"라고 외쳐 폭소를 유발했다.
'2조 부자'의 대명사가 된 서장훈의 사연은 오늘(3일) 수요일 밤 10시 30분에 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
