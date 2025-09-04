서정희, ♥6세 연하 남편과 결혼식 포기 "딸 서동주 결혼에 스몰 웨딩 …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 겸 작가 서정희가 결혼식을 포기하게 된 이유를 밝혔다.
이어 서정희와 남편의 일상이 공개됐다. 독특한 집 구조에 다른 출연진들은 놀라움을 드러냈고, 서정희는 "남편 직업이 건축가라서 2층짜리 구옥을 산 후 둘이 리모델링을 했다"고 설명했다.
이날 서정희의 남편은 아내를 세심하게 챙기고 건강을 살피며 자상한 면모를 드러냈다. 평소에도 아내의 머리 손질까지 직접 해줄 정도로 '사랑꾼'이라고.
서정희와 남편은 현재 5년째 함께 살고 있지만 아직 결혼식은 올리지 않았다. 서정희는 "지금 지은 집 말고 다른 집이 현재 공사 중인데 작년에 완공하면 스몰 웨딩을 하기로 계획했다. 근데 우리 딸이 갑자기 결혼하게 된 거다. 엄마 입장에서는 딸이 결혼하니까 내가 포기하게 됐다"고 설명했다.
한편 서정희는 사위의 어떤 점이 마음에 드냐는 질문에 "체격이 엄청 좋아서 우리 딸을 보호해 줄 것 같다. 그리고 너무 나이스하다. 남편은 날 잘해주려고 하고, 사위는 딸을 잘해주려고 해서 둘이 계속 뛰어다닌다"며 "'이렇게 늦은 나이에 이렇게까지 행복해도 되나'라는 생각을 하게 된다"며 미소 지었다.