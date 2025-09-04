"숙제는 해야 해" 사유리, '아들 논란' 반성...사죄의 '숙제송' 발…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 사유리가 '숙제 논란'에 사과한 데 이어 직접 '숙제송'까지 발표했다.
단순한 가사와 중독성 있는 멜로디의 '숙제송'에 네티즌들은 "유쾌하네요. 사유리님 고음불가", "부모님까지 유쾌한 숙제송 좋아요", "항상 열심히 사는 사유리 화이팅", "젠 숙제하고 놀아 알았지?"등의 반응을 보였다.
앞서 사유리는 지난 3월 공개된 'A급 장영란'에 출연해 아들 젠의 교육관을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "한국은 영어 공부를 정말 많이 시킨다. 나는 우리 아이가 한국어를 완벽하게 했으면 좋겠다고 생각했다"며 "집에서는 일본어, 밖에서는 영어를 쓰다 보면 한국어가 서툴러질 수 있다"고 설명했다.
이에 사유리는 지난달 숙제 논란에 대해 사과의 뜻을 전했다. 그는 "나도 영상 봤는데 '나 안 해요'라고 자신 있게 말하고 뻔뻔해 보였다. 내가 봐도 보기 안 좋다"며 반성했다.
그러면서 "나는 선생님께는 '부탁드립니다'라고 했고, 선생님도 괜찮다고 했다. 학생들이 다 같이 숙제한 건 아니었다. 유치원도 규칙이 있는데 거기까지 잘 생각하지 못한 거 같다. 내 잘못을 통해 다시 한번 많이 배운 거 같다. 많이 혼내주시고 걱정해 주셨다. 내가 성장하는 과정이고, 이번에 알게 돼서 반성하게 됐다"고 털어놨다.
이어 "젠이 5세니까 2년 후에는 초등학교도 들어가야 하고, 규칙도 확실히 알아야 한다. 나도 어렸을 때는 숙제를 아예 안 했다. 규칙 같은 건 신경 안 썼던 거 같다"며 "근데 그러면 안 되는 걸 다시 깨달았다. 나처럼 되면 안 되니까. 나보다 더 좋은 인생, 좋은 인격 갖고 많이 배웠으면 좋겠다. 내가 못 했던 거나 약했던 부분을 더 성장시키고 싶다"고 밝혔다.