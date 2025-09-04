스포츠조선

강남 "♥이상화와 결혼, 母가 욕하며 반대…간암 투병 父 치료비 내줘"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-04 07:00


강남 "♥이상화와 결혼, 母가 욕하며 반대…간암 투병 父 치료비 내줘"[…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 강남과 이상화 부부가 결혼 비하인드를 공개했다.

3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 강남과 이상화가 게스트로 출연했다.

강남과 이상화는 SBS '정글의 법칙'에서 인연을 맺은 뒤 2019년 결혼에 골인했다. 강남은 당시 예능 프로그램에서 한창 주가를 올리고 있었고, 이상화는 스피드 스케이팅 국가대표로 2010년 밴쿠버 올림픽과 2014년 소치 동계 올림픽 스피드 스케이팅 여자 500m 금메달을 목에 걸었던 레전드라 큰 관심이 쏠렸다.

강남은 "어머니가 (이상화는) 국가대표인데 나는 즐겁게 사는 느낌이라 심하게 안 맞는다고 생각하신 것 같다. (결혼을) 세게 반대했다. 내가 없는 자리에 이상화를 데리고 가서 '당신은 국가대표인데 왜 우리 아들 같은 애랑 만나냐. 더 좋은 사람 많다'고 했다"고 회상했다.

이어 "어머니가 원래 이상화의 굉장한 팬이었다. 일본 국가대표 고다이라 나오와 포옹하는 장면을 보고 눈물을 흘렸을 정도"라며 "이상화가 없는 자리에서 '네가 뭔데 국가대표랑 만나 XXX야'라고 욕을 했다"고 털어놨다.


강남 "♥이상화와 결혼, 母가 욕하며 반대…간암 투병 父 치료비 내줘"[…
반대를 극복하고 결혼한 두 사람은 벌써 7년차 부부로 행복한 가정을 꾸리고 있다. 특히 이상화는 강남의 아버지가 간암 판정을 받았을 때 수술비를 전액 부담하는 등 든든한 반려자로서 힘을 주고 있다고.

강남은 "아버지가 갑자기 간암 진담을 받으셨다. 이상화가 저보다 더 연락을 많이 해주고 먹는 것도 많이 챙겨줬다. 치료비도 내줬다. 뒤에서 계속 챙겨 주니까 아내이지만 엄마 같기도 했다"고 고마워했다.

이상화는 "시아버지께서 간과 심장이 안 좋으셨다. 강남이 앞에선 힘든 티를 안 냈지만 표정에서 다 보였다. 시간을 내 일본으로 시아버지를 뵈러 갔다. 한식을 좋아하셔서 진공 포장을 해서 보내드렸다. 지금은 많이 회복해서 건강한 모습으로 돌아오셨다"고 전했다.


강남 또한 이상화의 마음을 따뜻하게 채워줬다.

이상화는 "20년간 해온 스케이트가 인생에서 사라지니까 공허하더라. 강남이 그걸 되게 안쓰럽게 보고 혼자 여행계획도 다 짜오며 신경을 많이 써줬다. '앞으로 살아갈 날이 많은데 재밌는 걸 즐기며 살아라'라고 하더라"라고 말했다.

강남은 아내를 위해 스포츠마사지도 배웠다며 사랑꾼 면모를 드러냈다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

4.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

5.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

4.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

5.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

5.

'이정후 특별한 경험' 데버스 투런포→벤치클리어링→SF 승률 5할 돌파, 그리고 소환된 박찬호[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.