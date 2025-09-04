김성균·양현민이 콕 찝은 '요즘 잘하는 빌런 배우' 전원성은 누구?(유딱…

스포츠조선

김성균·양현민이 콕 찝은 '요즘 잘하는 빌런 배우' 전원성은 누구?(유딱날)

기사입력 2025-09-04 07:53


[스포츠조선 고재완 기자] 김성균과 양현민이 떠오르는 빌런 배우로 '전원성'을 꼽았다.

박성웅은 지난 3일 유튜브 채널 '유딱날'(유튜브하기 딱 좋은 날씨네)을 통해 '빌런들의 저녁식사' 2편을 업로드했다.

이날 박성웅과 김성균, 양현민은 앞서 추억 토크와 무명 시절 에피소드를 펼친 데 이어 솔직한 대화를 나눴다. 박성웅은 "영화 '공작'을 촬영하던 당시 이상하게 현민이 신경 쓰였었다"라고 밝혔다. 양현민은 "형이 '네가 언젠가 배역 이름에 숫자를 떼는 날이 올 거다'라고 얘기해 주셨었다"라며 훈훈한 일화를 전했다.

또한 빌런 전문가답게 세 사람에게 '요즘 눈여겨보는 빌런 연기 잘하는 배우'에 대한 질문이 이어졌다. 양현민은 넷플릭스 시리즈 '트리거'에서 전원성 역을 맡은 배우 이석을 꼽았고, 김성균은 "나도 그분 눈에 띄더라. 연기를 너무 잘한다"고 공감하며 힘을 보탰다.


이후 세 사람은 과거의 아쉬움과 후회에 대한 대화를 나눴고, 박성웅은 "내가 요즘 행복할 수 있는 게 지금 이 순간이 내가 가장 젊을 때라고 생각하는 거다"라고 현실적인 명언을 남겼다.


세 사람은 벌칙을 걸고 보이지 않는 상자 안과 똑같은 순서로 음료를 배치하는 게임을 진행했다. 게임 결과 김성균이 1등을 차지했고, 벌칙으로 3분 야자타임을 선택했다. "성웅아"라고 말하며 야자타임의 시작을 알린 양현민은 박성웅의 볼을 쓰다듬으며 "이런 영상 한번 남기고 싶었다"라고 말하는가 하면, 목 위로 만지는 걸 싫어한다는 박성웅의 말에 볼을 꼬집으며 "진작 얘기하지"라고 해 뜻밖의 웃음 케미를 드러냈다.

이후 김성균이 "성웅아 난 안그랬다"라며 발뺌하자 양현민은 박성웅에 이어 김성균의 볼도 쓰다듬으며 귀여워하는 모습으로 모두를 폭소케 했다. 박성웅 역시 "환장하겠네"라며 양현민의 거침없는 행동에 리액션을 했고, 야자타임이 끝나자 마자 무릎을 꿇는 양현민에게 "형이 뭘 그렇게 잘못했니"라는 말로 웃음을 자아냈다.

마지막으로 박성웅은 "우리는 관객들과의 만남이 너무 소중하지 않냐"라며 솔직한 심경을 밝혔고 "가족들이 다 같이 나와 밥을 먹고 영화를 보는 시대가 다시 올 거라고 생각한다"라고 덧붙였다. 김성균 역시 "저도 그렇게 믿는다. 얼마 전에 애들이 서울 극장 가서 영화를 본다고 하더라. 언젠가 좋은 날이 오지 않을까 생각한다"라고 공감했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

