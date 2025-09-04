스포츠조선

뮤지컬 '프리다' 평점 9.9 압도적 전율의 무대…"삶에 지칠때 일어설수 있게하는 작품"

기사입력 2025-09-04 08:48


뮤지컬 '프리다' 평점 9.9 압도적 전율의 무대…"삶에 지칠때 일어설수…
사진=EMK뮤지컬컴퍼니

창작 뮤지컬 '프리다'가 관객들의 뜨거운 사랑 속에 순항했다.

'프리다'는 지난 6월 17일 서울 NOL 유니플렉스 1관에서 개막해 오는 7일 막을 내린다. 2022년 초연, 2023년 재연에 이어 2025년 세 번째 시즌으로 돌아온 뮤지컬 '프리다'는 이번 시즌에서도 전율의 무대를 선사하며 관객들에게 짙은 여운을 선사, 꾸준히 흥행 가도를 달리고 있다.

이번 시즌에서 '프리다'는 주요 예매처에서 압도적인 평점과 후기로 연일 화제를 모으며 흥행성과 작품성 두 마리 토끼를 모두 잡았다는 평가를 받고 있다. 멜론 티켓 별점 5.0점 만점, 인터파크 평점 9.9점이라는 완벽한 수치로 높은 완성도의 흥행 수작의 저력을 입증한 것이다.

특히 관객들은 프리다의 고통 속에서 피어나는 삶의 환희 등을 밀도 있게 그려낸 서사와 이를 더욱 풍성하게 만드는 드라마틱한 음악, 단 한 순간도 놓칠 수 없는 배우들의 명품 연기에 아낌없는 박수를 보내고 있다.

관객들은 '고통과 역경을 이겨내고 사랑 안에서 진정한 자유를 갈구하는 프리다의 모습이 너무나 마음에 와닿았다. 벌새처럼 자유로워진 그녀의 영혼이 이 여름의 열기 어딘가에서 느껴지는 것 같다', '언제 봐도 깊은 감동을 주는 극. 삶이 힘들고 지칠 때 다시 한번 일어설 수 있게 하는 힘을 가진 작품이다', '아름다운 음악과 어우러지는 배우들의 열정 가득한 연기가 진한 여운을 남긴다. 용기와 희망을 안고 돌아갈 수 있는 뮤지컬' 등의 후기를 남기며 작품이 담고 있는 진정성 있는 메시지에 공감했다.

한편, 뮤지컬 '프리다'는 불의의 사고 이후 평생 고통 속에서 살면서도 이를 예술로 승화시키며 삶의 환희를 잃지 않았던 '프리다 칼로'의 마지막 생애를 액자 형식으로 풀어낸 쇼 뮤지컬이다. 어둠에 당당히 맞선 열정적인 예술가 프리다 칼로의 마지막 순간들을 독창적인 형식으로 담아내며, 그녀가 남긴 "VIVA LA VIDA!"라는 메시지를 통해 고통 속에서 발견하는 삶을 향한 열정과 치유의 메시지를 전달하는 작품이다.

'프리다'는 뮤지컬 '웃는 남자', '베토벤; Beethoven Secret' 등을 제작하며 대한민국 뮤지컬계를 선도하고 있는 EMK의 첫 번째 소극장 창작 뮤지컬이다. 다수의 수작을 탄생시킨 창작 뮤지컬계 황금 콤비, 추정화 연출가(작/연출)와 허수현 작곡가 겸 음악감독(작/편곡), 김병진 안무가가 의기투합하여 매 시즌 '프리다 신드롬'을 일으키며 소극장 창작 뮤지컬의 새로운 기준을 정립해 왔다. 2025년 세 번째 시즌에서는 프리다 역 김소향, 김지우, 김히어라, 정유지, 레플레하 역 전수미, 장은아, 아이키, 데스티노 역 이아름솔, 이지연, 박선영, 메모리아 역 박시인, 허윤슬, 유연정이 합류해 무대를 빛내고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

