[공식]제니, '루비'로 계속 새 역사…美 '빌보드 200'→英 오피셜 앨범 차트 재진입

기사입력 2025-09-04 09:29


사진 제공=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)



[스포츠조선 정빛 기자] 글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 'Ruby'로 계속해서 새 역사를 써내려가고 있다.

미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 6일 자)에 따르면, 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비)가 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 153위로 재진입했고, 바이닐(LP) 앨범 차트에서는 5위를 기록하며 여전히 식지 않는 인기를 증명했다.

이와 함께 'Ruby'는 최근 공개된 영국 오피셜 앨범 차트(8월 29일 자)에서도 72위에 다시 이름을 올렸고, 바이닐(LP) 앨범 차트에는 8위를 차지하며 올해 K팝 아티스트 중 가장 높은 순위를 기록했다.

제니는 앞서 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, 이하 RIAA)에서 싱글 'Mantra'(만트라)와 'Ruby'의 타이틀곡 'Like JENNIE'(라이크 제니)로 골드 인증을 획득했다. 제니는 RIAA에서 통산 3곡을 인증받으며 K-팝 솔로 아티스트 중 최다 RIAA 인증 기록을 세웠다.

또 제니는 K-팝 아티스트 중 유일하게 미국 유명 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)과 미국 매체 컴플렉스(Complex), 미국 빌보드(Billboard) 등이 발표한 '2025년 최고의 앨범'(The Best Albums of 2025 So Far) 리스트에 포함됐다.

타이틀곡 'like JENNIE'는 미국 빌보드가 발표한 '2025년 최고의 K-팝 노래 25곡: 평론가가 추천한 노래'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic's Picks) 리스트에 1위로 선정되는 등 여러 외신에서도 인정 받으며 전 세계 높은 인기를 구가하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

