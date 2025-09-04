스포츠조선

[공식] 스키즈, K팝 챔피언…美 빌보드 16개 부문 싹쓸이

기사입력 2025-09-04 09:59


[스포츠조선 백지은 기자] 스트레이 키즈가 'K팝 챔피언'의 위용을 떨쳤다.

3일(현지시각) 미국 빌보드에 따르면 스트레이 키즈는 8월 22일 발매한 정규 4집 '카르마'와 타이틀곡 '세리머니'로 9월 6일 자 빌보드 총 16개 부문에 이름을 올렸다.

스트레이키즈는 미국 내 첫 주 판매량 자체 최고인 31만 3000장을 기록하며 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 통산 일곱 번째 1위에 등극했다. K팝 아티스트 중 유일하게 올해 '빌보드 200' 1위에 올랐고, 역대 가장 많은 총 7회의 1위를 차지하면서 선두에 자리했다. 특히 1956년 3월 시작된 '빌보드 200' 70년 역사를 통틀어 해당 차트 1위로 진입한 후 일곱 개의 작품을 연달아 1위에 직행시킨 건 스트레이 키즈가 전 세계 최초여서 의미를 갖는다.

또한 미국 음악 시장 내 대중성의 지표로 평가되는 '핫 100'에서는 '세리머니'가 52위로 등장하며 통산 네 번째 랭크인에 성공했다. 또 다른 메인 차트 '아티스트 100'에서도 정상에 올라 '오디너리' '맥시던트' '파이브스타' '에이트' '스트레이키즈합 합 테이프 합'에 이어 통산 여섯 번째 '빌보드 200'과 '아티스트 100' 부문을 동시 석권했다.

여기에 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범', '월드 디지털 송 세일즈', '댄스 디지털 송 세일즈' 등에서도 1위를 섭렵했고 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 8위, '빌보드 글로벌 200' 10위, 2023년 10월 론칭한 '톱 스트리밍 앨범' K팝 그룹 사상 첫 차트인 기록도 세웠다.

팝의 본고장 미국에서 새 역사를 쓴 스트레이 키즈는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "스테이(팬덤명: STAY)가 선물해 준 영광스러운 기록이 아주 오래도록 기억에 남을 것 같습니다. 스테이는 항상 저희를 더욱 빛나게 해줍니다. 빛나게 해주신 만큼 더 반짝반짝 빛을 발하는 가수가 되겠습니다. 지금처럼 좋은 에너지를 세상에 널리 나누고 앞으로도 도전을 아끼지 않으며 음악과 무대로 보답하겠습니다. 진심으로 감사합니다"라고 소감을 전했다.

스트레이 키즈는 지난 7월 로마에서 대장정을 마무리한 역대급 월드투어 '도미네이트'로 빌보드 박스스코어 '톱 투어' 차트에서도 존재감을 빛냈다. 북미 8개 지역 10회 스타디움 공연이 열린 6월 차트에서 비욘세(Beyonce), 위켄드(The Weeknd), 메탈리카(Metallica) 등에 이어 7위를 차지하며 K팝 최고 순위를 기록했고, 유럽 6개 전 지역 스타디움 공연을 개최한 7월 차트에서도 K팝 최고인 5위에 올랐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

