스포츠조선

장현국 대표의 넥써쓰, 블록체인 게임 전문 개발사 제트5 인수

기사입력 2025-09-04 13:26


장현국 대표의 넥써쓰, 블록체인 게임 전문 개발사 제트5 인수



넥써쓰(NEXUS)가 4일 블록체인 게임 전문 개발사 제트5를 인수했다고 밝혔다.

이번 인수로 넥써쓰는 제트5의 창업자인 김강수 대표를 핵심 인재로 영입, 글로벌 블록체인 생태계 확장을 가속화한다.

김 대표는 서울대 공대 출신 개발자로, 하이브로에서 모바일 장수 게임 '드래곤빌리지(Dragon Village)'의 프로듀서이자 CSO를 역임했다. 이후 2020년 제트5를 설립, 줄곧 블록체인 기술과 게임개발에 중점을 두고 개발을 이어오고 있다. 대표작으로는 모바일 MMORPG '픽셀 히어로즈 어드벤처'가 있으며, 소셜 플랫폼 X(구 트위터) 기반 '프로젝트 XYworld'를 개발중이다.

김 대표는 넥써쓰의 프로듀싱 TF장으로 합류해 온보딩 게임들의 토크노믹스 설계와 실행을 총괄하며, 크로쓰(CROSS) 생태계의 게임 라인업 강화와 블록체인 기반 게임 경제 모델 확립에 속도를 높일 계획이라고 넥써쓰는 전했다. 오는 5일 사전예약을 앞둔 '로한2 글로벌'의 '이머시브 토크노믹스'(Immersive Tokenomics·몰입형 토큰 경제)도 김 대표가 직접 기획했다.

넥써쓰 장현국 대표는 "블록체인에 진심인 개발 인재들을 지속해서 영입해 갈 것"이라며 "제트5 팀은 다양한 장르의 게임에서 토크노믹스를 혁신하는 중책을 맡게 될 것"이라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

