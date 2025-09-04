스포츠조선

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

기사입력 2025-09-04 13:59


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 1세대 걸그룹 베이비복스가 불화설과 '4대1 왕따설'에 대해 직접 입을 열었다.

지난 3일 공개된 유튜브 채널 '나래식' 영상에서 베이비복스 멤버들은 전성기 시절 에피소드와 근황을 공유하는 과정에서 불화설에 대해 솔직한 심경을 드러냈다.

윤은혜는 "언니들 4명이 좋은 행사를 하고 왔다. 그런데 제가 포함되지 않았다는 이유로 댓글에 또 엄청나게 뭐가 달렸다"며 불화·왕따설을 간접적으로 언급했다.

이어 "둘, 셋 빠질 수도 있고 아니면 그냥 할 수도 있지 않나. 꼭 전원이 함께하지 않아도 된다"고 밝혔다.

심은진 역시 "왜 우리한테만 그러는지 모르겠다. 다른 팀은 멤버가 빠져도 아무 말이 없는데 우리한테만 유독 편 가르기를 한다"며 발끈했다.

그는 "4대1도 아니고, 무슨 편 가르기냐. 그만했으면 좋겠다"고 강조했다.

윤은혜는 또 "베이비복스를 그리워해 주시는 분들이 많다. 2명이든 3명이든 무대에 설 수 있다면 그게 더 좋다고 생각한다"며 "사실 '가요대축제' 이후에는 활동을 접을 생각이었지만, 멤버들과 대화를 나누며 다시 용기를 냈다"고 털어놨다.


앞서 윤은혜가 속한 베이비복스는 오랜 시간 동안 멤버들의 불화설과 왕따설이 돌았다.


지난해에는 윤은혜를 제외한 베이비복스 멤버들이 각종 예능에 출연하면서 또 다시 왕따설이 돌았지만, 연말 KBS '가요대축제'에 완전체로 출연하며 왕따설을 종식시켰다.

또 윤은혜는 KBS '불후의 명곡'에 출연해 "제가 가수 출신 연기자다 보니까 방송 관계자분들이 그런 모습을 지웠으면 좋겠다는 이야기를 어린 나이에 많이 들었다. 언니들과 함께하는 시간을 못 본 체 할 수밖에 없었던 시간들이 지나가고 그게 쌓이고 쌓이니까 어느 순간 너무 이상한 소문이 나더라"며 왕따설 루머를 언급했다.

그러면서 "팀 생활을 해보면 후배들도 알겠지만 그렇게 쉽게 무너질 수 있는 관계는 아니"라고 루머를 일축 한 바 있다.

