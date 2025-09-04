스포츠조선

이장우 이어 안재현까지 10kg 증량…갑자기 후덕해진 허약남 "저는 섹시했다"(나혼산)

기사입력 2025-09-04 14:39


이장우 이어 안재현까지 10kg 증량…갑자기 후덕해진 허약남 "저는 섹시…
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '나 혼자 산다' 무지개 회원들이 벌크업 된 몸을 자랑하고 있다. 최근 배우 이장우에 이어 이번에는 안재현이 10kg 증량된 몸으로 컴백한다.

오는 5일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 허약미를 벗고 벌크업 된 몸으로 돌아온 안재현의 모습이 공개된다.

안재현은 고성에 살고 있는 16년 지기 친구 부부네에 방문한다. 그는 처음 만나는 친구의 아이를 위해 커다란 선물도 준비해 설레는 모습을 보인다. 안재현은 4년 만에 다시 만난 친구 부부와 반갑게 인사를 나눈 후 31개월인 조카와 첫 인사를 나누는데, 예상치 못한 상황과 마주해 당황한다. 과연 그를 당황케 한 것은 무엇일지 궁금증을 높인다.


이장우 이어 안재현까지 10kg 증량…갑자기 후덕해진 허약남 "저는 섹시…
사진 제공=MBC
또한 안재현은 친구네 식구들과 서핑을 하기 위해 바다로 향한다. 서핑복으로 갈아 입던 안재현은 이전과 달라진 모습으로 등장해 무지개 회원들을 깜짝 놀라게 한다. 그는 상의를 벗은 채 "저 달라졌습니다"라며 10kg 증량과 꾸준한 운동으로 탄탄해진 근육을 자랑한다.


이장우 이어 안재현까지 10kg 증량…갑자기 후덕해진 허약남 "저는 섹시…
사진 제공=MBC
공개된 사진 속에는 더 이상 과거의 허약미를 찾아볼 수 없는 안재현의 모습이 담겨 시선을 강탈한다. 이전에는 서핑복을 벗는 것도 힘들었다는 그는 좋아진 체력을 자신하며 서핑에 도전한다. 서핑 연습을 하던 중 무거워진 서핑복을 벗은 안재현은 "상상 속의 저는 섹시했어요"라고 강한 자신감을 드러낸다.

바다 위 '운동천재(?)'가 된 안재현과 31개월 '서핑천재' 대결도 펼쳐진다. 귀여운 '서핑천재'의 놀라운 실력이 모두를 깜짝 놀라게 한다고. 과연 박진감 넘치는 대결의 승자는 누구일지 기대가 쏠린다.

MBC '나 혼자 산다'는 오는 5일 오후 11시 10분에 방송된다.


이장우 이어 안재현까지 10kg 증량…갑자기 후덕해진 허약남 "저는 섹시…
사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.