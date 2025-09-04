스포츠조선

'마이 유스' 송중기 "내가 봐도 천우희와 얼굴 합 잘 맞아"→천우희 "연기 합도 좋아"

기사입력 2025-09-04 14:50


4일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 드라마 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 송중기와 천우희가 포즈 취하고 있다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 그린 작품이다. 이상엽 감독과 박시현 작가 작품으로 5일 밤 첫 방송된다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송중기와 천우희가 "우리는 얼굴 합도, 연기 합도 좋았다"고 말했다.

4일 오후 서울 구로구 신도림 더 링크 호텔 링크홀에서 열린 JTBC 새 금요드라마 '마이 유스'(박시현 극본, 이상엽·고혜진 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 아역 스타 출신 플로리스트이자 베일에 싸인 소설가 선우해 역의 송중기, 열혈 매니지먼트 팀장이자 선우해의 첫사랑 성제연 역의 천우희, 4차원 매력의 아역 스타 출신 배우 모태린 역의 이주명, 모태린의 첫사랑이자 선우해의 새로운 형제 김석주 역의 서지훈, 그리고 이상엽 PD가 참석했다.

온라인 커뮤니티에서 '얼굴합이 좋다'라는 반응을 얻고 있는 '마이 유스'의 송중기와 천우희. 이와 관련해 송중기는 "스태프들에게 그런 말을 잘 들었다. 로맨스 장르를 할 때는 최고의 극찬인 것 같다. 로맨스 장르를 할 때 파트너와 호흡이 정말 중요한데 그래서 더 반가웠다. 내가 봐도 천우희와 얼굴 합이 잘 맞는 것 같다"며, 천우희 또한 "연기 호흡도 얼굴만큼 합이 좋았다. 로맨스인데 오누이 같다는 이야기도 많이 들었다. 그만큼 닮았나 싶기도 했다. 연기 할 때 상대방과 많은 이야기를 나누는데 송중기 성향 자체가 추진력이 좋다. 현장의 중심에서 모든 상황을 지켜보는 편인데 연기할 때도 나의 의견을 많이 묻고 배려하는 모습이 많았다"고 설명했다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 다룬 드라마다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 오는 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.


