'마이 유스' 송중기 "내가 봐도 천우희와 얼굴 합 잘 맞아"→천우희 "…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송중기와 천우희가 "우리는 얼굴 합도, 연기 합도 좋았다"고 말했다.
온라인 커뮤니티에서 '얼굴합이 좋다'라는 반응을 얻고 있는 '마이 유스'의 송중기와 천우희. 이와 관련해 송중기는 "스태프들에게 그런 말을 잘 들었다. 로맨스 장르를 할 때는 최고의 극찬인 것 같다. 로맨스 장르를 할 때 파트너와 호흡이 정말 중요한데 그래서 더 반가웠다. 내가 봐도 천우희와 얼굴 합이 잘 맞는 것 같다"며, 천우희 또한 "연기 호흡도 얼굴만큼 합이 좋았다. 로맨스인데 오누이 같다는 이야기도 많이 들었다. 그만큼 닮았나 싶기도 했다. 연기 할 때 상대방과 많은 이야기를 나누는데 송중기 성향 자체가 추진력이 좋다. 현장의 중심에서 모든 상황을 지켜보는 편인데 연기할 때도 나의 의견을 많이 묻고 배려하는 모습이 많았다"고 설명했다.
'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 다룬 드라마다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 오는 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com