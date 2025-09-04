'마이 유스' 송중기 "'재벌집'으로 JTBC 역대 시청률 2위? 부담감…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송중기가 "JTBC 시청률 킹, 갑자기 부담된다"고 말했다.
앞서 송중기는 2022년 방영된 JTBC 드라마 '재벌집 막내아들'로 역대 시청률 2위를 기록한 바, '마이 유스'로 JTBC에 컴백한 부담감에 대해 "평소에 시청률의 결과 값에 대해 부담을 가지지 않는다. 그래서 부담감도 사실 없었다. '재벌집 막내아들'이 JTBC 역대 시청률 2위였다는 것도 방금 알았다. 그래서 지금부터 부담이 된다. 갑자기 잘 해야겠다 생각과 책임감도 생긴다. 추가 촬영을 해야 하나 싶기도 한다. 내가 맡은 역할에서 최선을 다하겠다"고 너스레를 떨었다.
'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스를 다룬 드라마다. 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈, 진경 등이 출연했고 '런온'의 박시현 작가가 극본을, '유미의 세포들' '아는 와이프'의 이상엽 PD가 연출을 맡았다. 오는 5일 밤 8시 50분 첫 방송된다.
