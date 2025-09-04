스포츠조선

안효섭, '케데헌' 목욕탕 액션 장면 "죄송합니다" 韓대사..'센스' 폭발 애드리브였다

기사입력 2025-09-04 15:10


안효섭, '케데헌' 목욕탕 액션 장면 "죄송합니다" 韓대사..'센스' 폭…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 안효섭이 넷플릭스 글로벌 메가 히트 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 비하인드 스토리를 공개하며 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 공개와 동시에 글로벌 전역에서 신드롬을 일으키며, 누적 시청 수 2억 6600만회를 돌파해 전 세계에서 가장 많이 본 콘텐츠로 급부상했다. 안효섭은 극 중 K-POP 아이돌 그룹 '사자보이즈'의 리더 진우 역을 맡아 영어 대사와 보컬을 직접 소화하며 캐릭터의 감정과 서사를 진정성 있게 담아냈다. 특히 특유의 감미로운 꿀보이스로 한국어의 매력을 전 세계에 알렸다는 호평을 받으며 극찬을 이끌어냈다.

최근 보그 코리아와 럭셔리 향수 브랜드와 함께한 디지털 콘텐츠 화보에서 안효섭은 특유의 세련된 비주얼과 다채로운 매력을 여과 없이 선보였다. 이어 공개된 인터뷰 영상에서는 '케이팝 데몬 헌터스'의 비하인드를 직접 풀어내며 팬들에게 특별한 즐거움을 선사했다.

그는 작품 속 가장 인상 깊었던 장면으로 "더피가 루미를 찾아가 쓰러진 화분을 다시 세우는 장면"을 꼽았다. 이는 캐릭터가 지닌 따뜻한 메시지가 고스란히 전해지는 순간으로, 팬들이 뽑은 최고의 명장면과도 일치해 눈길을 끌었다. 또한 루미와 진우의 액션으로 유명한 목욕탕 장면을 거론하며 진우가 미끄러지며 무심코 튀어나온 "죄송합니다"라는 한국어 대사가 반영된 비하인드를 공개해 웃음을 자아냈다.

이번 영상은 안효섭의 솔직하고 인간적인 면모를 담아내는 동시에, 보그 코리아 특유의 감각적인 연출과 브랜드의 고급스러운 무드가 더해져 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어내고 있다. 뿐만 아니라 소속사가 공개한 화보 비하인드 컷은 저승사자인 사자보이즈의 진우와 천사로 변신한 안효섭의 색다른 비주얼을 동시에 담아내며, 팬들에게 또 다른 서사를 상상케 하며 큰 화제를 모으고 있다 .

숨가쁜 활동 속에서도 안효섭은 배우로서의 끝없는 가능성과 글로벌 감각을 동시에 증명했다. 작품을 넘어선 진솔한 비하인드 공개부터 감각적인 브랜드 협업으로 한국 배우의 위상을 더욱 높이고 있다. 이에 전 세계 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있는 그의 다음 행보와 글로벌 무대에서의 활약에 귀추가 주목된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

2.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

3.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

'35세' 남보라, 결혼 4개월 만 기쁜소식 전하나..7번 동생 "앵무새 태몽 꿔"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

2.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

3.

"흥민아, 우린 글렀어" 토트넘 전설의 'DESK 라인'의 D(알리)와 E(에릭센), '백수 XI'에 선정 '대굴욕'

4.

'韓축구 핵심' 손흥민 파급력 미쳤다! MLS 한국어 중계 시작…"SON의 막대한 마케팅 잠재력 보여준 사례"

5.

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.