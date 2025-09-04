안효섭, '케데헌' 목욕탕 액션 장면 "죄송합니다" 韓대사..'센스' 폭…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 안효섭이 넷플릭스 글로벌 메가 히트 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 비하인드 스토리를 공개하며 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.
그는 작품 속 가장 인상 깊었던 장면으로 "더피가 루미를 찾아가 쓰러진 화분을 다시 세우는 장면"을 꼽았다. 이는 캐릭터가 지닌 따뜻한 메시지가 고스란히 전해지는 순간으로, 팬들이 뽑은 최고의 명장면과도 일치해 눈길을 끌었다. 또한 루미와 진우의 액션으로 유명한 목욕탕 장면을 거론하며 진우가 미끄러지며 무심코 튀어나온 "죄송합니다"라는 한국어 대사가 반영된 비하인드를 공개해 웃음을 자아냈다.
이번 영상은 안효섭의 솔직하고 인간적인 면모를 담아내는 동시에, 보그 코리아 특유의 감각적인 연출과 브랜드의 고급스러운 무드가 더해져 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어내고 있다. 뿐만 아니라 소속사가 공개한 화보 비하인드 컷은 저승사자인 사자보이즈의 진우와 천사로 변신한 안효섭의 색다른 비주얼을 동시에 담아내며, 팬들에게 또 다른 서사를 상상케 하며 큰 화제를 모으고 있다 .
