[SC인터뷰] 홍석천 '보석함'도 알아봤다..장덕수 '청국고2' →'첫,…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 신예 배우 장덕수(25)가 홍석천의 보석함에 일찌감치 자리잡고 있다.
박우진의 악행은 단순히 욕설로 끝나지 않았기에 장덕수는 배역에 '몰입'하기보다는 '집중'하는 방향을 택했다. 장덕수는 "연기를 할 때 만큼은 리얼하게 해보자는 생각이 컸다. 그렇지만 우진을 이해하기는 어려웠기에 몰입보다는 집중을 한 것 같다. 매번 대본을 볼 때마다 '참 못됐다. 진짜 쓰레기다'했다. 우진이에게 장점이 뭘지 생각해봤지만, 별로 없었다. 캐릭터적으로 우진이의 장점이라 말하기는 어렵지만, 최선을 다하는 친구다 보니까 그것도 장점이라고 생각하면 장점이겠다 싶다"고 말했다.
쓰레기 같은 박우진을 연기한 뒤 만난 tvN '첫, 사랑을 위하여'의 류정석은 오히려 장덕수와 완전히 닮은 인물. 평소 내성적인 성격에 혼자 하는 취미에 집중하고 있다는 그가 어린 시절의 류정석을 연기한 덕에 시청자들도 극중 등장인물의 서사에 빠져들었던 것. 장덕수는 "'첫, 사랑을 위하여' 속 정석이 이해도 되고 자연스럽게 흘러가게 된 것 같다. 저는 평소 말주변도 없고, 내성적이고 소심한 편이라 그런지 이 직업을 통해서 밝아지는 느낌이 든다. 부모님도 저를 보시면서 '점점 능글능글해진다'고 하신다. 연기하며 성격이 많이 바뀐 것 같다. 아무래도 환경에 따라 움직이는 직업이다 보니 활발해지는 것 같다"며 웃었다,
|
|
|
그렇게 서울예술대학교에 입학한 장덕수는 직접 연출팀을 만들어 영화를 제작하는 등 떡잎부터 다른 행보를 보여줬다. 장덕수는 "연기를 하면서 연출을 배우는 것과, 연출을 하면서 연기를 배우는 것은 다르다고 생각해서 연출 전공에 들어가게 됐고, 독립영화 팀들이 멋있어 보여서 동기들을 관찰하다가 한 명씩 찍어서 보고는, 동아리 발대식에서 한 번도 말도 안 걸어본 친구들에게 '나 연출 작품 만들고 싶은데, 나랑 같이 팀 해볼래?'라고 제안했다. 다들 1학년이기에 열정이 대단해서 하루 만에 키스태프가 다 모였고, 몇 달 안에 대본 작업을 해서 바로 4~50분 영화로 만들기 시작했다. 현재는 수정 중인데, 영화제에 내보려고 하고 있다. 어두운 청춘보다는 밝은 청춘을 다뤄보려고 했는데, 배달하는 남자의 이야기를 담았고, 돈이 생길 때마다 촬영하면서 책임감 있게 완성해나가려고 노력하고 있다"고 밝혔다.
연출뿐만 아니라 연기에서도 눈부신 성장을 이뤄가고 있는 장덕수다. 장덕수는 '청국고'의 박우진부터 '첫, 사랑'의 류정석, 그리고 웹드라마 '짧은대본'까지 다양한 역할을 소화하고 있다. 장덕수는 "로맨스 장르 안에서 나쁜 모습이 없는 친구를 연기해보고 싶기도 하다. 누구도 비난하지 않고, 음흉하지 않고, 사랑에 대한 고민만 하는 간질간질한 캐릭터에 대한 욕심이 난다. 찾아주시는 분이 계시다면 열심히 연기에 임할 준비가 돼있다"고 했다.
그런 장덕수를 일찌감치 알아본 이가 바로 '보석 감지기'로 통하는 홍석천이다. 홍석천의 보석함에도 일찌감치 들어가 있기에 그에 대한 기대감이 더 커진다. 장덕수는 "누나랑 처음으로 고척돔에 갔을 때 누나가 찍어준 사진이 있었는데, 그걸 인스타그램에 올리니까 반응이 좋더라. 어느 날 조회수가 260만이 됐고, 자기 직전에 보니까 홍석천 선배님이 저를 팔로우 해주셨다. '이게 말로만 듣던 보석함에 들어가는 건가?' 싶어서 기분이 좋았다. 이 기사를 보시고 저를 꼭 '보석함'에 불러주시면 좋겠다"며 웃었다.
장덕수는 현재 웹드라마 '짧은대본'을 통해 얼굴을 비추고 있고, 오디션 프로그램 '캐스팅 1147km'에서도 1위를 다투는 중이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com