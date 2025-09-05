스포츠조선

송중기♥천우희, 15년 만 첫사랑 재회…JTBC ‘마이 유스’ 오늘 첫방

기사입력 2025-09-05 08:40


송중기♥천우희, 15년 만 첫사랑 재회…JTBC ‘마이 유스’ 오늘 첫방

[스포츠조선 조민정 기자] 송중기와 천우희가 15년 만에 첫사랑의 새로운 장을 연다. JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'(극본 박시현·연출 이상엽, 고혜진)가 오늘(5일) 첫 방송을 앞두고 설렘 가득한 스틸을 공개했다.

'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해(송중기)와, 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 흔드는 성제연(천우희)의 감성 로맨스를 담는다. 어둡고 그늘진 시절을 밝힌 첫사랑과의 재회를 통해 잊고 있던 '나'를 되찾아가는 과정을 따뜻하면서도 아련하게 그려낼 예정이다. '유미의 세포들', '아는 와이프'로 섬세한 감성을 보여준 이상엽 감독과 '런온'의 박시현 작가가 의기투합했다는 점에서 기대를 더한다.

공개된 사진 속에서 성제연은 조심스레 선우해의 꽃집에 들어서지만, 반가움보다는 당혹스러운 공기가 먼저 감돈다. 얼어붙은 표정의 선우해와 냉기 어린 눈빛을 보내는 성제연. 15년 만의 우연 같으면서도 운명 같은 재회가 어떤 파장을 몰고 올지 호기심을 자극한다. 이어진 사진에서는 분위기가 달라진다. 선우해가 성제연의 머리카락을 정리해주는 다정한 손길, 마주 앉아 눈을 맞추는 장면은 오래 묻어뒀던 감정을 단숨에 끌어올린다. 철벽 같던 선우해의 미소가 무장 해제되며 두 사람의 '설레는 소란'이 본격적으로 시작될 것을 예고한다.

제작진은 "'마이 유스'는 첫사랑과의 재회를 통해 잊었던 '나'를 다시 만나는 이야기"라며 "서로의 열아홉과 스무 살을 빛냈던 선우해와 성제연이 다시 써 내려갈 반갑고 따뜻한 로맨스를 기대해 달라"고 전했다.

한편 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'는 오늘(5일) 밤 8시 50분 첫 방송되며 매주 금요일 2회 연속 방송된다. 국내에서는 쿠팡플레이에서 다시 볼 수 있고 일본은 Fuji TV의 OTT 플랫폼 FOD, 아시아·중동·아프리카는 Viu, 미주·유럽·오세아니아·인도에서는 Rakuten Viki를 통해 만나볼 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

2.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

3.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

4.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

2.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

3.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

4.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

2.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

3.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

4.

레드카드에 격분→女주심 뺨 때린 '초황당'선수의 말로...콜롬비아 구단 "즉각 퇴출 조치"

5.

'굿바이'인데 "축하한다"고?…레전드에게는 왜 반가운 말이 됐을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.