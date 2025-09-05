스포츠조선

김병만, 9월 재혼 앞두고 아담한 신혼집 최초 공개…두 아이 놀이방 완비

기사입력 2025-09-05 09:00


김병만, 9월 재혼 앞두고 아담한 신혼집 최초 공개…두 아이 놀이방 완비

김병만, 9월 재혼 앞두고 아담한 신혼집 최초 공개…두 아이 놀이방 완비

김병만, 9월 재혼 앞두고 아담한 신혼집 최초 공개…두 아이 놀이방 완비

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 9월 재혼을 앞둔 김병만이 두 아이를 위한 맞춤형 놀이방까지 준비된 신혼집을 전격 공개한다.

8일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만의 제주도 신혼집이 공개된다. 선공개 영상에선 제작진이 김병만의 집에 들어가자, 두 아이 짱이와 똑이가 반겨줬다.

이어 김병만은 집 구경을 시켜주며 아이들의 장난감이 가득한 방을 소개했다.

김병만은 "아침부터 애들이 장난감을 다 뒤집어 놓고 시작한다. 저녁때 되면 또 치운다"며 장난감으로 가득한 바닥 상태를 자랑(?)했다.

이어 그는 "이거 다 제가 사준 거다. 예전에는 해외 나가면 공구들을 막 샀는데, 아이가 태어나고는 모든 게 다 아이 걸로 바뀌었다"며 아이들이 생긴 뒤 변화하게 된 자신에 대해 고백했다.

이어 김병만은 "짱이가 선택하겠지만 치과의사가 됐으면 좋겠다"며 딸이 의사의 길로 가길 바라는 마음을 담아 선물한 의사 놀이 장난감 세트를 꺼냈다.

그는 "(짱이가) 치과 의사 되겠다고 했다"며 주입식(?) 꿈 교육에 성공했다고 자신있게 밝혔다.

그러나 김병만이 딸에게 의사가 될 거냐고 직접 묻자 딸 짱이는 고개를 저었다.


결국 김병만은 "그럼 뭐가 될 거야?"라며 캐물었고, 짱이는 "경찰"이라고 짤막하게 답해 웃음을 자아냈다.

김병만의 아내 또한 "꿈이 오늘 바뀌었는데?"라며 웃었다.

두 아이의 장난감으로 가득한 김병만의 해피하우스는 8일(월) 오후 10시 방송되는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

4.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

5.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

4.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

5.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

2.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

3.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.