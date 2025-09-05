스포츠조선

'자궁경부암 극복' 초아, 일란성 쌍둥이 임신 고백 "1%의 기적"[SCin스타]

기사입력 2025-09-05 13:23



[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 크레용팝 출신 초아가 생명의 기적에 감격했다.

초아는 5일 자신의 계정에 '임밍아웃'이라며 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 초아는 임신 테스트기를 사용한 뒤 간절하게 기도를 했다. 이후 임신이라는 것을 알리는 두 줄을 확인한 뒤 입을 틀어막고 기뻐했다.

초아는 "드디어 저희 부부에게 그토록 간절히 기다려온 소중한 생명이 찾아왔다. 저는 2년전 암 진단을 받고 여러 대학병원에서 아이를 가질 수 없을 것이라 했지만 절대 포기하지 않았고, 가임력을 지켜주신 병원과 교수님을 만나 무사히 암수술을 마치고 회복할 수 있었다. 여러 번의 자임(자연임신) 시도 후 시험관 시술에 도전하게 되었고 기적처럼 1차만에 아이가 찾아와 줬다"고 밝혔다.

이어 "이 기쁜 소식을 하루빨리 전하고 싶었지만 극초기에는 너무 조심스러워 꾹 참고 있다가 (행복한 입덧과 토덧으로 더이상 숨기기도 어려움슌) 오늘로 10주 2일차, 소중한 두 아이 하트와 큐트 일란성 쌍둥이를 소개한다"며 "저는 경부가 없어 조산위험이 있어 일부러 배아를 1개만 이식을 했는데도 스스로 자연 분열해 일란성 쌍둥이가 됐다. 1%확률이라고 한다"고 전했다.


그는 "처음엔 걱정이 앞섰지만, 지금은 그저 열심히 잘 품어서 건강하게 낳아야겠다는 생각 뿐이다. 앞으로의 여정도 영상으로 기록하며 끝까지 희망이 되는 모습 보여드릴테니, 지켜봐달라. 모든 난임부부들 화이팅"이라며 "저를 위해 진심어린 위로와 응원메시지 보내주시고 태몽까지 꿔주시며 좋은 말씀 많이 나눠 주신 랜선 이모, 삼촌들, 가족과 친구들 모두 정말 정말 감사하다. 내년 3월에 만나요"라고 덧붙였다.

초아는 2012년 쌍둥이 자매 웨이와 함께 크레용팝으로 데뷔, '빠빠빠'로 큰 인기를 끌었다. 그는 2021년 지인의 소개로 만난 6세 연상의 사업가와 결혼했으나 2023년 자궁경부암 진단을 받아 모두를 놀라게 했다. 초아는 자신의 계정을 통해 "33세에 암진단을 받았다. 앞이 보이지 않을 만큼 눈물을 쏟아내며 살면서 가장 힘든 시간을 보냈지만 포기하지 않았다. 암 크기를 줄이기 위해 매일 운동하고 식단을 180도 바꿨다. 그런 노력 때문인지 수술 당시 암 크기는 예상보다 훨씬 작았고 기적적으로 가임력도 보존할 수 있게 됐다"고 말해 많은 응원을 받았다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

