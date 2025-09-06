윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 유튜버 대도서관(본명 나동현)의 사망 소식이 전해진 가운데, 전 부인 윰댕(본명 이채원)이 악플에 시달리는 피해를 보고있다.
6일 대도서관의 사망 소식이 전해진 후, 윰댕의 SNS 최근 게시물에는 위로의 댓글이 올라오는 한편 무분별한 악플들도 올라왔다.
그런데 일부 악플러들이 "너 때문이다" "이혼녀랑 결혼하면 어떻게 되는지 잘 보셨죠?"라는 충격적인 내용의 악성 댓글을 남겨 눈살을 찌푸리게 만들었다.
대도서관은 당시 이혼 사유에 대해 "우리가 7년 정도 됐는데 안 좋은 일로 헤어지는 건 아니다. 오히려 가족이라는 부분에 대한 부담감을 내려놓으니까 지금 굉장히 친구처럼 더 친하게 되어있는 상태"라며 협의 하에 이혼을 결정했음을 알린 바 있다.
한편 대도서관은 이날 오전 8시 40분께 광진구 자택에서 사망한 채로 발견됐다.
약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방과 경찰이 발견한 것으로 전해졌다. 현장에서 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 지병 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있는 것으로 전해졌다.
대도서관은 1세대 원조 인터넷 방송인이자 144만명의 구독자를 거느린 스타 유튜버로 활동해왔다.
고인은 지난 4일, 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
