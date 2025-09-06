스포츠조선

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

기사입력 2025-09-06 15:59


윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 유튜버 대도서관(본명 나동현)의 사망 소식이 전해진 가운데, 전 부인 윰댕(본명 이채원)이 악플에 시달리는 피해를 보고있다.

6일 대도서관의 사망 소식이 전해진 후, 윰댕의 SNS 최근 게시물에는 위로의 댓글이 올라오는 한편 무분별한 악플들도 올라왔다.

네티즌들은 "너무 힘들어하지 않았으면 한다" "자책하지 말길 바란다" "마음 잘 추스르시길 바란다" 등 윰댕을 걱정하는 댓글을 남겼다.

그런데 일부 악플러들이 "너 때문이다" "이혼녀랑 결혼하면 어떻게 되는지 잘 보셨죠?"라는 충격적인 내용의 악성 댓글을 남겨 눈살을 찌푸리게 만들었다.


윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지
윰댕은 지난 2000년부터 활동 중인 유튜버로, 지난 2015년 유튜버 대도서관과 결혼했으나, 결혼 8년만인 2023년 이혼했다.

대도서관은 당시 이혼 사유에 대해 "우리가 7년 정도 됐는데 안 좋은 일로 헤어지는 건 아니다. 오히려 가족이라는 부분에 대한 부담감을 내려놓으니까 지금 굉장히 친구처럼 더 친하게 되어있는 상태"라며 협의 하에 이혼을 결정했음을 알린 바 있다.

한편 대도서관은 이날 오전 8시 40분께 광진구 자택에서 사망한 채로 발견됐다.

약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방과 경찰이 발견한 것으로 전해졌다. 현장에서 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.


경찰은 지병 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있는 것으로 전해졌다.

대도서관은 1세대 원조 인터넷 방송인이자 144만명의 구독자를 거느린 스타 유튜버로 활동해왔다.

고인은 지난 4일, 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

2.

[속보] 유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..충격

3.

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

4.

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

5.

김동성♥인민정, 양육비 논란에 건설현장 해고..겹악재에 "하늘이 시험하는 걸까"

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

2.

[속보] 유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..충격

3.

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

4.

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

5.

김동성♥인민정, 양육비 논란에 건설현장 해고..겹악재에 "하늘이 시험하는 걸까"

스포츠 많이본뉴스
1.

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대 변수

2.

"초대박!" 레알 마드리드 충격 계획, '괴물 공격수' 영입→에이스 매각 고려…'라이벌' FC바르셀로나도 영입 전쟁 참전

3.

몸을 못 가눌 비바람의 습격...'아비규환' 인천, SSG-롯데전 우천 취소 [인천 현장]

4.

'김도영 최종 시즌 아웃' 재검진 결과 기적 없었다…"이렇게 그냥 끝나면 내년도 분명 문제 있어"[창원 현장]

5.

"김지찬 다운 야구였다" 괴력의 구자욱, 신경쓸 겨를이 없다... "삼성은 홈런의 팀이지만…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.