송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내…

최종수정 2025-09-08 14:25

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송가인이 조카를 위해 '통 큰 선물'을 하며 훈훈한 가족 사랑을 전했다.

8일 유튜브 채널 '송가인'에는 "올케랑 밥먹다 눈물쏟게한 '시누이 송가인'(feat.송가인금고 최초공개) | 가인로그여라"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

해당 영상에서 송가인은 올케의 생일을 맞아 친오빠, 두 조카와 함께 생일 파티를 준비했다. 그는 올케의 리즈 시절 사진으로 만든 현수막부터 이니셜 풍선까지 직접 장식하며, 다정한 '시누이력'을 뽐냈다.

송가인은 자신의 생일에 대해서는 "항상 스케줄이 있어서 밥만 먹고 지나갔다"고 말했고, 이에 올케는 "아가씨가 오히려 생일을 잘 챙긴다. 집에 와서 밥 먹자 해서 갔더니 풍선도 준비해줬다. 남자들이 생각 못 하는 부분을 세심하게 챙긴다"며 고마움을 전했다. 이어 "가끔 힘들 때도 조언해주는 든든한 내 편"이라며 애틋한 마음을 전하자, 송가인은 "바로 오빠를 조X버린다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.


이날 송가인은 조카들에게 선물도 안겼다. 이전 유튜브 콘텐츠에 등장해 화제가 됐던 조카들에게는 조회수에 대한 감사의 의미로 선물을 준비한 것. 조카들은 각각 갖고 싶어 하던 책과 축구화를 골랐다.

송가인은 조카 은호 군과 함께 스포츠 매장을 방문해 직접 축구화를 골라줬다. 은호 군은 손흥민 선수가 모델인 제품을 고르며 "멋있고 축구를 잘해서 좋다"고 말했고, 송가인은 "축구 열심히 해야지. 디자인만 따지면 안 돼. 장인은 도구를 탓하지 않아. 골을 많이 넣으면 돈도 많이 벌 수 있어"라며 유쾌한 조언을 건넸다.

이어 계산대 앞에 선 송가인은 "고모가 축구화는 평생 후원해줄게"라며 든든한 고모의 면모를 드러냈다. 그러나 총 결제 금액이 약 48만 원이라는 말에 잠시 놀라는 반응을 보였고, 특히 축구공 한 개가 17만 원이라는 말에 "진짜 선수들이 쓰는 거냐"고 되물었다. 이에 매장 직원이 실제 선수용이라고 설명하자 송가인은 "그럼 결제해달라. 우리 조카 진짜 선수가 돼야지. 고모가 행사 한 번 더 뛸게"라며 쿨하게 결제해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

