'폭군의 셰프', 임윤아 아니면 불가

[스포츠조선 문지연 기자] 임윤아의 존재감이 굉장하다.
지난 6화에서 술에 취한 연지영이 망운록을 찾고 싶은 간절한 마음을 담아 숙수들과 서태지와 아이들의 'Come Back Home'(컴 백 홈)을 온몸으로 열창했던 장면에서는 술기운에 풀린 눈빛부터 때때로 울컥하는 표정, 흐트러진 몸짓 속에서도 절실함을 놓치지 않는 연기로 임윤아표 코미디의 진수를 보여주며 폭소를 불러일으켰다.
또한 임윤아는 극 중 연지영이 과거 사람들 앞에서 줄임말, 외래어, 외국어를 거리낌 없이 사용하는 상황에서도 목소리 톤, 표정, 제스처 하나하나 세밀하게 살려내며 유쾌하게 표현, 장면을 더욱 유머러스하고 사랑스럽게 완성시켜 화제를 모으고 있다.
이처럼 임윤아는 작은 디테일 하나 놓치지 않는 탄탄한 연기력으로 '임윤아 아닌 연지영은 상상불가'라는 평을 이끌어내고 있으며, 매주 자체 최고 시청률 경신, TV 종합 출연자 화제성 부문 3주 연속 1위(화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준)까지 달성한 만큼 앞으로 남은 후반부에서 펼쳐질 활약도 기대감을 치솟게 한다.
한편 임윤아의 다양한 매력을 확인할 수 있는 '폭군의 셰프'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.
