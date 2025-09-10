신화 앤디, 엔터회사 차리더니 후덕해진 근황..김동완 "사업이 이렇게 힘…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 신화 김동완, 앤디 투샷이 공개됐다.
약 일주일 뒤에는 앤디가 "뭔 일 없냐. 꿈에 형이 나왔다"고 메시지를 보내며 두 사람의 '꿈속 교감'이 이어졌고, 김동완은 "얼른 보자. 왜 서로 꿈꾸냐"며 신기해했다.
결국 두 사람은 직접 만나게 됐다. 김동완은 앤디의 사무실을 방문했고, 소파에 앉아 "TV 진짜 좋다"고 농담을 던졌다. 이에 앤디는 "이걸 왜 찍고 있냐"며 한숨을 쉬고 카메라를 껐다. 이어 두 사람은 식당으로 자리를 옮겨 식사를 함께했다.
데뷔 28년 차에도 여전한 장난기와 끈끈한 우정을 자랑한 두 사람의 모습에 팬들은 "여전히 귀엽고 유쾌하다", "이래서 신화를 좋아할 수밖에", "28년 찐우정 멋지다" 등 뜨거운 반응을 보였다.
이날 영상에서는 다소 살이 오른 앤디의 모습도 화제를 모았다. 팬들이 "앤디형, 웰케 행복해졌냐"고 묻자, 김동완은 "요즘 술자리가 좀 많다더라"라며 대신 답했고, "동완님이 더 젊어 보인다"는 댓글에는 "사업이 그렇게 힘든 거다"라고 유쾌하게 응수해 웃음을 자아냈다.
한편 앤디는 최근 아이돌 제작 및 신인 배우 발굴, 기존 아티스트 영입 등 종합 매니지먼트사를 목표로 하는 기획사 앤유엔터테인먼트를 설립했다.