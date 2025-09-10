스포츠조선

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

최종수정 2025-09-10 07:29

[스포츠조선 김소희 기자]활동 중단을 선언한 방송인 박미선의 소식이 전해졌다.

9일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 웹예능 '신여성'의 새 에피소드 '걔네 둘이 잘 살 것 같냐?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 이경실, 조혜련, 이선민이 출연해 박미선과 최근 연락 내용을 전했다.

조혜련은 "어제 미선 언니랑 통화를 했는데 '신여성'을 봤더라. 시간이 많으니까"라며 박미선이 방송을 시청 중임을 언급했다. 이어 "미선 언니가 '이경실 언니가 변했다'고 하더라. 예전엔 더 세고 독했는데, 지금은 아우르면서 재밌다고 하더라"며 여전한 관심과 애정을 드러냈다고 전했다.

이경실은 "그땐 그렇게 콘셉트를 잡았던 거지"라고 응수했고, 조혜련은 "독하기도 했어"라고 농담을 던지며 현장을 웃음바다로 만들었다. 이경실은 "그렇게 해야 프로그램을 끌고 갈 수 있었고, 나도 많이 힘들었다"며 당시의 고충을 털어놓기도 했다.

박미선의 특유의 유쾌함도 여전했다. 조혜련은 "(통화 중) 발을 동동 구르다 누운 장면이 너무 웃겼다고 하더라"며, 박미선이 여전히 특유의 밝은 성격을 잃지 않고 있음을 전했다. 이어 "우리가 미선 언니에게 에너지를 줘야 하니 얼마나 좋은 일이냐"고 덧붙였다.


또한 조혜련은 당초 해당 프로그램을 박미선과 함께할 계획이었다며 "원래는 미선 언니랑 셋이 하려다가 네가 꿰찬 거다"라고 말했고, 이선민이 "미선 선배님 죄송합니다. 제가 자리를 꿰차서…"라고 하자, 조혜련은 "아니다, 너는 좀 싸게 들어갔잖아", 이경실은 "미선이 나오면 괜찮아. 너 나가면 되지"라고 농담해 현장을 다시 한번 웃음바다로 만들었다.

한편, 개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.

이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.

