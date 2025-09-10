스포츠조선

문가영 맞아? 파격 변신…앞머리 내리고 호피 크롭톱 입었다[SCin스타]

기사입력 2025-09-10 09:00


문가영 맞아? 파격 변신…앞머리 내리고 호피 크롭톱 입었다[SCin스타]
사진 출처=문가영 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 문가영이 파격적인 스타일 변신으로 눈길을 끌었다.

문가영은 9일 자신의 인스타그램에 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가영은 앞머리를 내린 채 강렬한 호피 무늬의 크롭톱과 민소매를 입고 포즈를 취하고 있다. 잘록한 허리라인과 슬림한 실루엣을 드러내, 놀라움을 자아낸다.


문가영 맞아? 파격 변신…앞머리 내리고 호피 크롭톱 입었다[SCin스타]
사진 출처=문가영 SNS

문가영 맞아? 파격 변신…앞머리 내리고 호피 크롭톱 입었다[SCin스타]
사진 출처=문가영 SNS
특히 블랙 초커와 레이어드 목걸이를 매치, 힙한 분위기를 완성했다. 기존의 청순하고 단아한 이미지와는 사뭇 다른 반전 매력을 발산해 감탄을 사는 중이다.

문가영은 지난달 종영한 tvN 드라마 '서초동'에서 첫 변호사 역을 맡아 안정적인 연기로 호평받았다. 오는 10월에는 Mnet 글로벌 밴드 서바이벌 프로그램 '스틸하트클럽' 단독 MC로 출연을 예고했다.


문가영 맞아? 파격 변신…앞머리 내리고 호피 크롭톱 입었다[SCin스타]
사진 출처=문가영 SNS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.