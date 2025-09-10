스포츠조선

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-10 09:14


이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이지혜가 전설의 수영복 기자회견 비하인드 스토리를 공개했다.

9일 SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 방송 말미에는 이지혜, 손담비, 김똘똘이 출연했다.

이날 김준호는 과거 화제가 됐던 이지혜의 수영복 기자회견을 언급하며 "연예계 3대 기자회견"이라고 소개했다. 이에 이지혜는 "내가 발육이 남다르다 보니까 (가슴) 수술했다고 해서 기자회견 때 겨드랑이를 오픈했다. 가슴 안 했다. 몸은 자연"이라고 밝혔다.

이어 실제 당시 수영복 기자회견 장면이 공개됐다. 비키니 차림으로 수영장에 모습을 드러낸 이지혜는 과감한 포즈를 취하며 '자연 미인'임을 강조했다.

그러나 김준호가 졸업사진을 꺼내들며 '자연 미인' 의혹을 제기하자, 이지혜는 "죽은 동생이 한 명 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.


이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" …
함께 출연한 손담비는 남편 이규혁과의 러브스토리를 공개했다. 과거 연인 사이였지만, 헤어졌다가 우연히 10년 만에 재회했다는 두 사람. 손담비는 "생일 때 만났는데 '담비야, 오랜만이다' 하는데 심장이 너무 뛰었다"며 "결혼할 사람은 정말 따로 있구나 싶었다"고 회상했다.

지난 4월 딸을 출산한 손담비는 "딸 낳고 얼굴 보는데 '오빠 얼굴 너무 닮았다'라고 하면서 울었다"고 고백해 웃음을 더했다.

또한 홍석천을 위협하는 신흥 게이로 떠오른 김똘똘은 "어릴 때는 홍석천 같다는 말이 너무 싫었는데 살다 보니 내가 홍석천이었다"고 털어놨다.

그는 커밍아웃 과정에 대해 "(부모님께서) '탈동성애 가능하다니까 치료 한번 받아봐라'라고 해서 4년 동안 아예 안 봤다"고 고백했다. 그러면서 "이후에 아빠가 연락와서 보자고 해서 만났는데 '아빠 많이 늙었지?'라고 하시더라. 그러면서 '난 네가 피폐한 삶을 살고 있을까 봐 걱정했다'고 하시는데 부모님은 결국 내 편이라고 생각했다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.