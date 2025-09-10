스포츠조선

김다미X박해수 주연·'전독시' 감독 신작 '대홍수' 12월 19일 넷플릭스 공개 확정[공식]

기사입력 2025-09-10 09:35


김다미X박해수 주연·'전독시' 감독 신작 '대홍수' 12월 19일 넷플릭…

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 SF 재난 영화 '대홍수'(김병우 감독, 환상의 빛 제작)가 오는 12월 19일 공개를 확정했다.

제30회 부산국제영화제 한국영화의 오늘 - 스페셜 프리미어 섹션으로 초청되며 공개 전부터 주목받고 있는 '대홍수'가 오는 12월 19일로 공개일을 확정하고 티저 포스터를 공개했다.

공개된 티저 포스터는 바닷속처럼 보일 정도로 물에 완전히 잠겨버린 거대한 아파트의 모습이 시선을 압도하며 흥미로움과 동시에 두려움을 자아낸다. 물속으로 희미하게 투과되는 빛 가운데, 서로를 꼭 끌어안은 어른과 아이의 형체는 대체 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일지 호기심을 자극한다.

여기에 더해진 '세상이 끝나는 날 인류를 위한 단 하나의 선택'이라는 카피는 대홍수가 덮쳐 하루아침에 물에 잠겨버린 세상과 상상도 해본 적 없는 인류의 종말이라는 위기를 마주한 인물들이 과연 이 극한의 상황을 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증을 증폭시킨다.

'더 테러 라이브' 'PMC: 더 벙커' '전지적 독자 시점' 등의 작품으로 극한의 상황과 그 속의 인물들을 치밀하고 생동감 넘치게 담아낸 연출을 선보이며 호평을 받았던 김병우 감독은 "이 영화는 재난으로 끝나지 않는다. 복잡할 수도 있고 단순할 수도 있는 이야기를 재난이라는 장르를 통해 시작해 보자는 게 최초의 생각이었다"고 전해 차별화된 매력의 SF 재난 블록버스터를 기대하게 했다.

대홍수라는 전무후무한 재난 상황 속에서 생존을 위해 고군분투하는 인물들의 이야기를 통해 긴장감 넘치는 예측불허의 재미와 새로운 장르적 스타일을 선보일 김병우 감독의 연출과 김다미, 박해수의 밀도 높은 연기는 시청자들을 순식간에 '대홍수'?의 세계관 속으로 빠져들게 만들며 한시도 눈을 뗄 수 없는 촘촘한 재미를 선사할 것으로 기대를 모은다.

'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다. 김다미, 박해수가 출연했고 '더 테러 라이브 'PMC: 더 벙커' '전지적 독자 시점' 김병우 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 19일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.