김소은, 3년간 드라마 활동 뜸하더니..새출발 소식 전했다[공식]

기사입력 2025-09-10 09:42


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김소은이 매니지먼트S와 새로운 인연을 맺으며 본격적인 행보에 나선다.

매니지먼트S는 10일 공식 보도자료를 통해 "김소은과 전속계약을 체결했다"며 "탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 겸비한 김소은과 함께하게 되어 매우 기쁘다. 오랜 시간 연기 활동을 이어오며 진정성과 잠재력을 입증해온 배우인 만큼, 앞으로 드라마·영화·OTT·예능 등 다양한 영역에서 보다 새로운 모습을 보여드리며 행복하게 연기할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 전했다.

전속 계약 체결 소식과 함께 공개된 김소은의 새 프로필 사진도 눈길을 끈다. 화이트 톤 의상에서는 특유의 청순하고 밝은 매력이, 블랙 톤 의상에서는 성숙하고 세련된 아우라가 돋보이며, 변함없는 아름다움과 한층 깊어진 분위기를 담아낸 이번 프로필은 김소은의 향후 활동에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

2005년 MBC 드라마 '자매바다'를 통해 데뷔한 김소은은 KBS2 '천추태후', '꽃보다 남자'를 통해 주목받으며 배우로서 입지를 굳혔다. 이후에도 MBC '밤을 걷는 선비', SBS '우리 갑순이', KBS2 '삼남매가 용감하게' 등 드라마와 '소녀괴담', '현기증', '사랑하고 있습니까', '유포자들' 등 영화에서 폭넓은 감정 연기를 선보이며 꾸준히 존재감을 입증했다.

김소은은 예능과 광고 분야에서도 두각을 드러냈다. MBC '우리 결혼했어요', MBC 뮤직 '그 여자 작사 그 남자 작곡 시즌1'에서 솔직하고 친근한 매력으로 대중과 공감대를 형성했으며, 뷰티 예능 '트렌드 레코드 시즌2'에서는 트렌디한 감각과 건강한 라이프스타일을 공유하며 여성 시청자들의 호응을 이끌어냈다. 이러한 활약은 자연스럽게 뷰티·패션·리빙 등 다방면의 광고 러브콜로 이어졌으며, 김소은을 광고계의 블루칩으로 자리매김하게 했다.

탄탄한 커리어와 변치 않는 연기 열정을 바탕으로 새로운 둥지를 마련한 김소은. 특유의 섬세한 연기력, 우아한 이미지, 트렌디한 감각을 지닌 그가 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 대중과 만날지 귀추가 주목된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

