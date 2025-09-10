김소은, 3년간 드라마 활동 뜸하더니..새출발 소식 전했다[공식]

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김소은이 매니지먼트S와 새로운 인연을 맺으며 본격적인 행보에 나선다.
2005년 MBC 드라마 '자매바다'를 통해 데뷔한 김소은은 KBS2 '천추태후', '꽃보다 남자'를 통해 주목받으며 배우로서 입지를 굳혔다. 이후에도 MBC '밤을 걷는 선비', SBS '우리 갑순이', KBS2 '삼남매가 용감하게' 등 드라마와 '소녀괴담', '현기증', '사랑하고 있습니까', '유포자들' 등 영화에서 폭넓은 감정 연기를 선보이며 꾸준히 존재감을 입증했다.
김소은은 예능과 광고 분야에서도 두각을 드러냈다. MBC '우리 결혼했어요', MBC 뮤직 '그 여자 작사 그 남자 작곡 시즌1'에서 솔직하고 친근한 매력으로 대중과 공감대를 형성했으며, 뷰티 예능 '트렌드 레코드 시즌2'에서는 트렌디한 감각과 건강한 라이프스타일을 공유하며 여성 시청자들의 호응을 이끌어냈다. 이러한 활약은 자연스럽게 뷰티·패션·리빙 등 다방면의 광고 러브콜로 이어졌으며, 김소은을 광고계의 블루칩으로 자리매김하게 했다.
