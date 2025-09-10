'대배우' 한석규도 '최애' 차별 논란? 배현성vs이레 티 나는 애정도(…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 치킨집 사장 한석규가 두 직원 배현성, 이레와 극과 극 관계성을 예고하고 있다.
반면 이시온은 신사장의 믿음직한 배달 요원답게 함께 웃음을 나누는가 하면 작은 투정도 다정하게 받아주며 든든한 파트너로 활약한다. 치킨을 찾는 손님이 있는 곳이라면 어디든 가는 배달요원 이시온의 화끈한 성격과 신사장의 명쾌한 해결방식이 어우러져 시청자들에게 차원이 다른 통쾌함을 선사할 예정이다.
이러한 사장과 임직원 관계의 대비는 공개된 사진에도 고스란히 담겨 있다. 억울한 표정의 조필립과 단호한 태도가 느껴지는 신사장의 모습은 긴장감을 형성한다. 이어 신사장과 함께 있지만 어딘가 얼어있는 조필립의 순간도 포착돼 조필립의 치킨집 적응기가 순탄치 않음을 예상케 한다.
무엇보다 조필립은 늘 신사장의 시선 밖에, 이시온은 신사장의 옆에 자리한 구도가 이들의 심리적 거리감을 읽혀지게 해 궁금증을 높인다. 조필립에게는 신사장의 호통이, 이시온에게는 신사장의 신뢰와 애정이 쏟아질 예정인 가운데 과연 세 사람이 어떤 케미스트리로 시청자들의 마음을 사로잡을지 관심이 집중된다.
한석규와 배현성, 이레의 극과 극 관계성으로 보는 재미를 더할
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com