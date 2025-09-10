스포츠조선

'대배우' 한석규도 '최애' 차별 논란? 배현성vs이레 티 나는 애정도('신사장 프로젝트')

기사입력 2025-09-10 10:05


'대배우' 한석규도 '최애' 차별 논란? 배현성vs이레 티 나는 애정도(…

[스포츠조선 조지영 기자] 치킨집 사장 한석규가 두 직원 배현성, 이레와 극과 극 관계성을 예고하고 있다.

tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'(반기리 극본, 신경수 연추ㄹ)는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마. 오는 15일 첫 방송을 앞두고 있는 가운데 신사장(한석규)과 함께 치킨집을 운영할 두 직원 조필립(배현성), 이시온(이레)의 관계성을 미리 짚어봤다.

먼저 조필립은 법정에서는 엘리트 신입 판사지만 치킨집에서는 늘 신사장의 호통에 쩔쩔매며 작아지는 호통 무제한 정기권 이용자다. 법을 중시하는 조필립의 준법정신과 달리 신사장은 법보다 자신만의 방식으로 분쟁을 해결해온 만큼 이들은 사사건건 부딪히며 불협화음을 내 이들의 상극 케미스트리가 기대되고 있다.

반면 이시온은 신사장의 믿음직한 배달 요원답게 함께 웃음을 나누는가 하면 작은 투정도 다정하게 받아주며 든든한 파트너로 활약한다. 치킨을 찾는 손님이 있는 곳이라면 어디든 가는 배달요원 이시온의 화끈한 성격과 신사장의 명쾌한 해결방식이 어우러져 시청자들에게 차원이 다른 통쾌함을 선사할 예정이다.

이러한 사장과 임직원 관계의 대비는 공개된 사진에도 고스란히 담겨 있다. 억울한 표정의 조필립과 단호한 태도가 느껴지는 신사장의 모습은 긴장감을 형성한다. 이어 신사장과 함께 있지만 어딘가 얼어있는 조필립의 순간도 포착돼 조필립의 치킨집 적응기가 순탄치 않음을 예상케 한다.

그런가 하면 치킨집에서 나란히 앉아 웃음을 짓는 신사장과 이시온에게서는 세상 따뜻한 공기가 감돌고 있어 눈길을 끈다. 특히 함께 휴대폰을 보며 뾰로퉁한 표정을 짓는 이시온과 이를 자연스럽게 받아주는 신사장에게서는 마치 아버지와 딸 같은 푸근한 온기까지 엿보인다.

무엇보다 조필립은 늘 신사장의 시선 밖에, 이시온은 신사장의 옆에 자리한 구도가 이들의 심리적 거리감을 읽혀지게 해 궁금증을 높인다. 조필립에게는 신사장의 호통이, 이시온에게는 신사장의 신뢰와 애정이 쏟아질 예정인 가운데 과연 세 사람이 어떤 케미스트리로 시청자들의 마음을 사로잡을지 관심이 집중된다.

한석규와 배현성, 이레의 극과 극 관계성으로 보는 재미를 더할
tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 15일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'희미해진 롯데 가을야구' 천적 와이스 벽에 또 막혀 4연패 수렁...5회까지 안타가 딱 1개라니 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.