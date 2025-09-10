스포츠조선

'혼전임신' 럭키, 초호화 결혼식 예고 "6시간 동안 할 것, 애프터 파티까지"

기사입력 2025-09-10 10:34


'혼전임신' 럭키, 초호화 결혼식 예고 "6시간 동안 할 것, 애프터 파…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 인도 출신 방송인 럭키가 초호화 결혼식을 예고했다.

9일 유튜브 채널 '354'에서는 '럭키, 오빠에서 아빠로! 수잔이 오작교?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

9월 한국인과 결혼을 앞둔 럭키. 특히 럭키는 예비신부가 임신을 했다고 밝혀 더욱 큰 축하를 받았다.

럭키는 오랜 인연을 함께 한 알베르토, 다니엘, 수잔에게 가장 먼저 청첩장을 주기로 했다. 수잔은 럭키의 결혼을 예상했다며 럭키 부부의 오작교라고 밝혔다. 럭키는 "6~7년 넘게 친구로 알고 지낸 사이였다. 연인으로 발전한 건 올해"라며 "수잔 때문에 처음 알게 된 사람이다. 수잔하고 다니엘이 하는 모임에 그 분들이 있었는데 여기(럭키 식당)에 왔다"고 밝혔다.

한창 결혼식을 준비 중인 럭키는 "(청첩장을 주러) 다 만나고 싶은데 아내가 임신 중이라 이해해주면 좋겠다. 한 명 한 명 만나면 좋겠지만 모바일 청첩장을 보내면서 양해를 구하고 있다"며 "그날 오시면 결혼식은 저녁 6시부터 12시까지 할 거다. 1차 결혼식이 있고 바로 옆에서 2차 애프터파티까지 한다"고 예고했다.


'혼전임신' 럭키, 초호화 결혼식 예고 "6시간 동안 할 것, 애프터 파…
이어 럭키는 결혼 준비 중 가장 어려운 점에 대해 "입구에 축의금 받는 사람이 가족 중에 있어야 한다더라"라고 말했다. 이에 알베르토와 다니엘은 "수잔한테 시키면 된다", "내 결혼식에서도 했다"고 했지만 럭키는 "수잔한테 부탁하고 싶었는데 다니엘한테 물어보니까 결혼식이 적자였다더라"라고 의심해 웃음을 안겼다. 이에 수잔은 "나 진짜 억울하다. 형이 친구가 없어서 많이 안 불렀다니까"라고 토로했다.

하지만 럭키는 "(축의금이나) 사회를 맡으면 결혼식을 즐기지 못하니까 고민이었다. 둘이 해주면 너무 고맙지만 우리가 결혼식을 함께 즐겼으면 좋겠다. 하나도 부담을 주고 싶지 않다. 만약 가능하다면 덕담 정도로 부탁하겠다"고 밝혔다.

결혼식 사회는 전현무가 맡았다고. 럭키는 "사회자는 운 좋게 현무 형이 해준다 했다. 근데 뭔가 불안하다"며 "현무 형이 좋은데 일정이 바쁘니까 그때 쯤에 뭔가 생길까 봐 불안하다"고 전현무의 바쁜 스케줄을 걱정했다.


이에 알베르토는 "펑크 절대 안 낸다"고 말했고 수잔 역시 "현무 형은 한 번 말하면 약속 지킨다. 내 결혼식도 오겠다 해서 말로만 하는 건 줄 알았는데 진짜 왔다"고 밝혔다.

전현무는 다니엘의 결혼식 사회도 맡은 바 있다. 다니엘은 "(전현무가) 그날 아프셨다. 끝나고 다음 촬영도 있어서 결혼식날 링거 맞고 오셨다"며 전현무의 미담을 공개했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'희미해진 롯데 가을야구' 천적 와이스 벽에 또 막혀 4연패 수렁...5회까지 안타가 딱 1개라니 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.