'협찬 거절' 진서연, 이번엔 ○○도 거절 "앞으로 안 써!" (진서연의…

[스포츠조선 이유나 기자]신개념 뷰티&건강 라이프스타일 정보쇼 '진서연의 NO'에서는 각질이라고는 모를 것만 같은 진서연X방민아X신현지가 직접 사용 중인 바디 케어 제품들을 공개했다. 또 건조한 환절기에 보습력을 높이는 꿀팁까지 선사하며 시청자들의 피부 관리에 진심임을 드러냈다.
첫 번째 검증템은 '바디 스크럽'이었다. 시중에 수많은 제품 중 '진서연의 NO'가 선정한 유해 논란 성분 검증을 통과한 총 18개의 제품이 리스트에 올랐다. 여기엔 머리에도 쓸 수 있는 스크럽, 71년의 역사가 있는 스크럽, 세계 1위 재벌가에서 만든 '글로벌 고급 스파' 제품까지 다양한 키워드의 제품들이 총출동했다. 'K-뷰티 홍보 요정'이고 싶은 신현지는 '완도산 다시마' 바디 스크럽을 골랐다. 이에 '라이벌(?) 김지유는 '신안 명품 천일염' 바디 스크럽으로 맞섰고 결국 진서연은 "둘 다 홍보 요정하세요"라고 중재하며 마무리돼 웃음을 자아냈다.
한편, 판매량, 유해 논란 성분 테스트, 보습 유지력까지 총 3단계에 걸친 검증 끝에 각종 뷰티 어워드에서 21관왕을 수상한 제품, 저자극으로 순한 성분으로 육아템으로도 인기 있는 제품, 제약 회사에서 만들어 성분과 원료가 검증 완료된 제품이 TOP3에 올랐다. '엔딩 요정' 자리를 걸고 '팀 진서연'은 NO.1 제품 맞히기에 나섰다. NO.1 제품은 저자극으로 순한 성분의 A브랜드 바디 로션이 선정됐고, 이를 선택한 진서연과 이지수, 그리고 진서연을 따라 고른 김지유가 함께 밀착 엔딩을 장식했다.
진서연X방민아X신현지가 함께하는 찐 라이프스타일 수업, 신개념 뷰티&건강 프로그램 '진서연의 NO'는 매주 화요일 밤 11시 20분에 ENA에서 방송된다. (사진제공 = 진서연의 NO)
