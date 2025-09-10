김혜윤 ♥변우석과 무슨 일? "'선재 업고 튀어' 한 장면, 인생에서 지…

스포츠조선

김혜윤 ♥변우석과 무슨 일? "'선재 업고 튀어' 한 장면, 인생에서 지우고파"

기사입력 2025-09-10 10:50


[스포츠조선 이유나 기자]'로코퀸' 김혜윤이 '유튜브 하지영' 채널에 출연해 변우석과 함께 찍은 '선재업고 튀어'를 언급해 눈길을 끌었다.

10일(수) '유튜브 하지영' 채널에 배우 김혜윤의 출연을 알리는 예고 영상이 공개됐다. 하지영과의 인연으로 출연한 김혜윤은 배우로서의 뒷이야기부터 일상적인 유쾌함까지, 스크린 밖에서만 볼 수 있는 다양한 매력을 선보인다. 동시에 하지영과 솔직하고 진중한 대화를 이어가며, 한층 입체적인 매력을 보여줄 것으로 기대된다.

김혜윤은 홍보 일정이 아닌 하지영과의 '의리' 하나로 출연해 촬영 현장을 한층 진솔하고 활기차게 만들었다. '가내수공업'이라고 현장을 소개하는 하지영에게 "제가 또 영화과 출신"이라며 제작에 적극적으로 동참해 웃음을 자아냈다. 카메라 앞에서는 출연자로, 카메라를 만질땐 제작진 못지 않은 열정을 보여주며 '유튜브 최적화 인재'의 면모를 드러내 웃음을 더했다.


예고 영상 속 하지영과 대화에서는 배우로서의 솔직한 모습도 눈길을 끌었다. '인생에서 스킵하고 싶은 순간'으로 드라마 '선재업고 튀어' 속 한 장면을 꼽아 호기심을 높였으며, '느리게 감고 싶은 순간'에 대한 답변에서는 하지영과 상반된 의견을 내놓아 본편에 대한 궁금증을 더했다.


또한, 화려한 성과 뒤에 숨겨진 성장통도 솔직하게 털어놓았다. 김혜윤은 "오디션에 정말 많이 떨어졌다"며 자신을 의심하던 지난 시기를 회상했다. 이어 'SKY 캐슬' 오디션에 도전했을 당시, '떨어지러 간다'는 심정으로 임했던 비하인드 스토리를 공개하며, 절망 속에서 전환점을 만들어낸 순간을 진솔하게 들려줄 예정.

배우 김혜윤이 출연하는 '유튜브 하지영'은 10일(수) 오후 5시 유튜브 채널을 통해 공개된다.

