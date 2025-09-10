'첫사랑 아이콘' 자리 제대로 잡았다..장덕수, '첫, 사랑을 위하여' …

스포츠조선

[스포츠조선 문지연 기자] '첫, 사랑을 위하여' 장덕수가 첫사랑의 아이콘으로 자리잡았다.

9일 tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여'가 유종의 미를 거둔 가운데, 첫사랑 서사의 포문을 활짝 연 어린 시절의 류정석 역을 연기한 배우 장덕수가 또 한 편의 작품을 마친 소회를 전했다.

그는 소속사 시크릿이엔티를 통해 "어느덧 시간이 흘러 '첫, 사랑을 위하여'가 종영을 맞았습니다"라며 아쉬움을 드러낸 후, "매번 촬영장에서 웃으며 활기찬 모습으로 저를 대해주셨던 감독님과 현장 스태프분들께 진심으로 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다"라며 짧지 않은 시간 동안 호흡을 맞춘 제작진들에게 감사함을 표했다.

이어 장덕수는 "아직 많이 부족한 제가 훌륭한 작품, 멋진 현장에서 연기를 할 수 있었다는 게 너무 영광이었습니다"라는 소감과 함께 "이번 현장을 통해 너무 많이 배웠고, 배우로서 한층 더 성장할 수 있던 의미 깊은 나날들이었습니다. 연기 인생에 있어서도 결코 잊지 못할 순간으로 남을 것 같습니다. 앞으로 더욱더 좋은 배우가 되어서 드라마를 함께 만든 모든 분들과 다시 만나 뵙길 바라봅니다"라며 작품에 대한 크나큰 애정을 드러냈다.


마지막으로 그는 "개인적으로 잊지 못할 '첫, 사랑을 위하여'를 끝까지 시청해 주시고 사랑해 주신 시청자분들께도 진심으로 감사드립니다!"라는 따뜻한 인사를 건네며 소감을 끝맺었다.

장덕수는 전작에서 보여준 강렬한 빌런의 모습을 벗어던지고, '첫, 사랑을 위해서'에서는 설렘 제조기로 톡톡히 활약했다. 맑고 커다란 눈망울이 매력적인 비주얼과 훈훈한 분위기로 심장을 간지럽히더니, 무심해 보이지만 언제나 이지안(원유진)의 곁을 든든히 지키는 츤데레 면모로 핑크빛 재미를 피어오르게 만들었다.

또한, 포텐이 제대로 터진 그의 열연도 긍정적인 반응을 얻었다. 눈빛과 표정 등 다양한 디테일로 그려나간 감정 연기가 시청자들에게 진한 여운과 높은 몰입감을 선사한 것.

이렇듯 전개의 한 축을 다부지게 이끈 주역으로도 역할을 톡톡히 해낸 장덕수. 그는 드라마 '미지의 서울'부터 '청담국제고등학교 시즌2', '첫, 사랑을 위하여'까지 연달아 세 편의 작품에 출연하며, 대세 신예 반열에 쐐기를 박았다. 상승세를 이어가고 있는 그가 차기작에서는 어떤 모습을 보여줄지 기대감이 치솟고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

