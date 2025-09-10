[공식] 옥주현, '소속사 불법 운영' 의혹에 "행정 절차에서 누락 돼,…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬배우 옥주현 측이 소속사 미등록 불법 운영 의혹에 대해 사과했다.
아울러 일부 매체의 '연락 두절'이라는 보도에 대해서는 "사실과 다르다"고 해명했다. 소속사는 "공연 일정 등으로 신속하게 대응하지 못했을 뿐, 소통을 회피한 사실은 없다"며 "이번 일을 계기로 행정 절차를 더욱 철저히 관리하고, 신뢰를 잃지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
앞서 이날 스포츠경향은 옥주현의 소속사 TOI엔터테인먼트가 대중문화예술기획업으로 등록하지 않았다고 보도했다. 대중문화예술산업발전법 제26조에 따르면 대중문화예술기획업자(연예기획사 등)는 대중문화예술기획업을 등록해야 한다. 한국콘텐츠진흥원 대중문화예술종합정보시스템도 '대중문화예술기획업 미등록 업체가 관련 영업을 수행하는 것은 불법'이라고 명시하고 있다. 이를 어길 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 또 미등록 상태에서의 계약 체결 등 모든 영업 활동은 위법으로 간주돼 적발 시 영업정지 처분을 받을 수 있다.
안녕하세요, TOI엔터테인먼트/(주)타이틀롤입니다.
최근 보도로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.
저희가 대중문화예술기획업 등록을 제때 완료하지 못한 것은 명백한 저희의 과실입니다. 다만 법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아님을 말씀드립니다.
회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했으나, 이후 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 파악됩니다. 현재 원인을 확인 중이며, 즉시 보완 절차를 밟아 등록을 완료하겠습니다.
또한 일부 보도에서 제기된 '연락 두절' 표현은 사실과 다릅니다. 공연 일정 등으로 신속히 대응하지 못했을 뿐, 소통을 회피한 사실은 없습니다.
저희는 이번 일을 계기로 행정 절차를 더욱 철저히 관리하고, 신뢰를 잃지 않도록 최선을 다하겠습니다.
