슈, 임효성♥과 별거하더니..실체 드러냈다 "정신 못 차렸다고 하지 마라"
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 S.E.S. 슈가 코인 노래방에서 스트레스를 풀며 솔직한 모습을 드러냈다.
30일 인간 That's 슈 채널에는 '코인노래방에서 S.E.S. 노래 불렀더니 벌어진 일..?! | 슈의 생애 첫 코노 정복기!'라는 영상이 공개됐다.
슈는 코인 노래방을 처음 접한 후 "진짜 괜찮은 것 같다. 스트레스를 풀기 위해 솔직히 노래를 하고 싶었다"라고 말했다. 이어 "노래를 하고 몸을 흔들고 울어야만 스트레스가 풀리는 나날도 있었다. 종종 이용하겠다"라고 덧붙였다.
노래를 부르기 위해 다시 마이크를 든 그는 "댓글로 또 정신 못 차렸다고 하지 말라. 저 원래 이렇다"라고 말해 눈길을 끌었다. 슈는 신나게 노래를 부르며 분위기를 한껏 즐겼고 제작진은 "이 정도로 방방 뛰실 줄 몰랐다"라며 깜짝 놀랐다.
한편 슈는 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼해 슬하에 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다. 도박 논란으로 활동을 중단했던 그는 최근 개인 유튜브 채널을 개설한 데 이어 사업가로도 활동 중이다. 최근 임효성과 별거 중이라면서 "남편이 저를 차단했다. 집안일로 이야기를 하다가 싸웠다"라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.
