스포츠조선

전현무, '두 번의 공개 열애' 셀프 파묘…"연애 할 때 한강 많이 가"

기사입력 2025-09-10 16:30


전현무, '두 번의 공개 열애' 셀프 파묘…"연애 할 때 한강 많이 가"

전현무, '두 번의 공개 열애' 셀프 파묘…"연애 할 때 한강 많이 가"

전현무, '두 번의 공개 열애' 셀프 파묘…"연애 할 때 한강 많이 가"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '브레인 아카데미'에서 '한강' 키워드가 등장해, '브레인즈'의 귀를 쫑긋 세운다.

11일(목) 밤 9시 40분 방송하는 채널A 지식 충전 퀴즈쇼 '브레인 아카데미' 마지막 회에서는 '브레인즈' 전현무-하석진-이상엽-윤소희-황제성-궤도가 '도시 마스터'로 등판한 '하버드대 부동산 박사' 김경민 교수와 함께 대한민국의 대표 부동산인 '아파트'와 대표 도시인 서울의 '한강'에 대한 퀴즈와 이야기를 나눈다.

이날 김경민 교수는 '브레인즈'가 문제 키워드 중 '아파트'를 고르자, "대한민국은 아파트 공화국으로 불린다. 인구 절반 이상이 아파트에 산다"고 말문을 연다.

이어 그는 프리미엄 아파트의 시초가 된 '여의도 시범 아파트'의 옛 영상을 틀어주는데, 이를 보던 전현무는 "옛날 아파트 엘리베이터에는 관 넣는 곳이 있었다고 하더라"고 툭 던진다.

이에 윤소희는 "괴담 아니냐"며 오싹해하고, 분위기를 탄 하석진은 "다른 자판기들은 안 그러는데 왜 엘리베이터에만 안내 음성이 있을까"라고 몰아가 '납량특집'급 오싹함을 더한다.

스튜디오에 한 차례 소름이 지나간 뒤, 전현무는 다음 키워드로 '한강'을 택하면서 "연예인들이 연애할 때 많이 가는 곳"이라며 '공개연애 바이브'를 내뿜는다.

그러자 '새신랑' 이상엽은 "왜냐면, (한강 공원에) 밤에 사람이 많이 없다"며 자기도 모르게 자폭 멘트를 날려 모두를 빵 터지게 만든다. 그런가 하면, 이후 퀴즈를 풀던 중 궤도는 과거 '40만 인파'가 몰렸던 서울의 한 피서지 영상을 보면서 "아직 남아 있었으면 명물이었을 텐데.."라고 '찐' 아쉬움을 토로해 궁금증을 자아낸다.

'과학 브레인' 궤도를 아쉬움에 빠트린, 지금은 사라진 서울의 피서지가 어디일지 초미의 관심이 쏠리는 가운데, 김경민 교수와 함께하는 도시·부동산 퀴즈쇼는
11일(목) 밤 9시 40분 방송하는 채널A '브레인 아카데미' 마지막 회에서 만날 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지연 '현대家 사돈' 재력 과시..13억 작품 소개 "난 이미 구매"

2.

가수 D4vd 차량 트렁크서 시신 발견..“살인 가능성 염두”

3.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

4.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

5.

아기띠 멘 '국민 여동생'이라니…안소희 "결혼 후 아이 둘 낳고파" ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

백지연 '현대家 사돈' 재력 과시..13억 작품 소개 "난 이미 구매"

2.

가수 D4vd 차량 트렁크서 시신 발견..“살인 가능성 염두”

3.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

4.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

5.

아기띠 멘 '국민 여동생'이라니…안소희 "결혼 후 아이 둘 낳고파" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

'무섭다 SF' 가을야구 향해 2연승, 이정후가 또 '연결고리'...타율 0.271, 뉴욕M 2게임차 추격

3.

'120억 계약→ML진출선언→월간 MVP' 후배들에게 보내는 주장의 진심 "나처럼 늦지말고 빨리 깨닫고 행복하길"[고척 인터뷰]

4.

[인터뷰]"손흥민은 해결사, 가장 좋은 시점 활용할 것" 홍명보 감독의 '캡틴' 신뢰→미소…"아쉬워도 괜찮아" 오현규의 마음고생

5.

"목표는 있어야 한다" 삼성 최상 시나리오는 3등, 최악은 PS 탈락...어떤 결말을 맞이할 것인가 [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.