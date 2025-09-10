윤아, 소녀시대 밥값 계산법 공개 "티파니 생일과 데뷔일 겹쳐서…" ('…

10일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 '화제성 1위 '폭군의 셰프' 임윤아! 소시표 밥값 계산법과 배우로서의 마음가짐까지'라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.
tvN '폭군의 셰프'의 흥행으로 웃음꽃이 활짝 핀 윤아. "요즘 아침에 눈 뜨면 뭐하냐"는 유재석의 질문에도 윤아는 "시청률부터 확인한다. 자다가도 일어나서 보고 새로고침하고 확인한다. 새로고침하면서까지 (시청률을) 봤다"고 밝혔다. "임윤아가 장르라는 말까지 생겼다"는 유재석의 말에 윤아는 "정말 너무 잘하신다"며 감동했다.
윤아는 매년 모이는 소녀시대 완전체 모임에 대해 "티파니 언니 생일이랑 소녀시대 데뷔일이 4일밖에 차이가 안 난다. 그래서 생일 파티를 할 겸 모인다"고 밝혔다. 이에 조세호는 "그렇게 여럿이 모이면 계산은 어떻게 하냐"며 "티파니 씨 생일이면 생일 당사자가 밥을 사는 경우도 있는데 그날은 공교롭게도 데뷔일이지 않냐"고 궁금해했다. 그러자 윤아는 "그때마다 다르긴 한데"라며 소녀시대만의 계산법을 공개해 관심을 모은다.
아이돌과 배우를 병행하는 윤아는 장점에 대해 "와이어를 탄다든지 이런 부분에 대해서도 콘서트 때 해본 느낌이다. '이거 타고 콘서트 때 날아다녔어요' 한다"고 밝혔다.
하지만 배우로 자리잡기까지 '아이돌 출신 배우'라는 선입견이 있었다. 이에 윤아는 "내가 잘하면 된다는 생각이 컸다. 잘해내지 못하면 그 다음은 없을 거라는 생각이 든다"며 "모두를 끄덕일 수 있을 만한 모습을 보여드린다면 안 그러고 싶어도 끄덕일 수밖에 없는 상황이 생기지 않을까. 제가 하기에 달린 거 같다"고 의연하게 답했다.