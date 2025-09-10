스포츠조선

[공식]'연세대 한소희' 28기 옥순, 학폭·강제전학 의혹 정면 반박 "성실한 학생이었다"

기사입력 2025-09-10 18:24


[공식]'연세대 한소희' 28기 옥순, 학폭·강제전학 의혹 정면 반박 "…

[공식]'연세대 한소희' 28기 옥순, 학폭·강제전학 의혹 정면 반박 "…

[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 28기 출연자 옥순 측이 학교폭력 루머를 전면 부인하고, 법적 대응을 예고했다.

10일 SBS 플러스·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 28기 옥순의 법률대리인 로엘법무법인은 공식 입장을 통해 "인터넷 커뮤니티 등을 통해 유포·재생산되고 있는 학폭, 일진설, 강제전학 등 모든 의혹은 사실이 아니"라고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티에는 옥순이 중학교 시절 학교폭력을 주도했다는 주장과 함께 강제 전학설이 제기됐으나, 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다.

옥순 측은 "옥순은 학창시절 학폭을 행사하고 처분을 받은 사실이 전혀 없다. 일부 게시글에서 언급된 전학은 학폭에 따른 강제전학 처분이 아닌, 거주지 이전에 따른 통상적인 절차의 전학이었을 뿐"이라고 해명했다.

또한 "옥순은 중학생 시절부터 매일 자정이 넘어서까지 공부를 하던 성실한 학생이었다. 외국어고 입학 후에도 교칙대로 오전 7시에 등교해 오후 11시에 하교하며 공부한 끝에 정시 전형으로 대학교에 입학했다. 초중고 동안 누구를 괴롭힌 적이 없다"고 강조했다.

옥순 측은 "옥순은 모든 의혹이 시간이 지나면 자연스럽게 해소될 것이라는 실낱같은 믿음을 가지고, 섣부른 해명이 논란을 키우거나 나는 솔로 또는 직장 동료들께 폐를 끼칠 것을 우려해 대응을 자제해 왔다"면서도 "본인은 물론 주변인들까지 심각한 피해를 입고 생업에도 큰 지장이 있는 지경이다. 최초 게시글 작성자에 관해 형사고소 절차를 진행할 예정"이라고 설명했다.

끝으로 "이 시간 이후 확인되지 않은 허위사실과 루머를 온라인상에 게재, 전송, 유포하는 모든 위법 행위와 이를 확대, 재생산하는 악의적인 게시글 및 댓글이 확인될 경우 가능한 모든 민·형사상 법적조치를 취할 것임을 엄중히 경고한다"라고 덧붙였다.

한편, 28기 옥순은 SBS 플러스·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연 중이며, 연세대 시스템생물학과를 졸업했다. 방영 이후 배우 한소희 닮은 외모로 화제를 모았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

2.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

3.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

4.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

5.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

2.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

3.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

4.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

5.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

[인터뷰]"손흥민은 해결사, 가장 좋은 시점 활용할 것" 홍명보 감독의 '캡틴' 신뢰→미소…"아쉬워도 괜찮아" 오현규의 마음고생

3.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

4.

'이런 대반전 있나' 손흥민 7번 후계자 탄생 비밀 밝혀졌다...포스테코글루가 버린 공격수 적극 추천 "토트넘은 위대한 팀"

5.

박해민은 숨쉬듯 하는 것 → MLB 4714억 슈퍼스타도 했다! "어처구니없는 홈런 강도" 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.