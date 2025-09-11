스포츠조선

[공식] 28기 옥순 측 "학폭 강제전학 의혹 사실무근, 형사고소"(전문)

기사입력 2025-09-11 07:05


[스포츠조선 백지은 기자] '나는 솔로' 28기 옥순이 자신을 둘러싼 모든 의혹을 전면 부인했다.

옥순은 ENA, SBS 플러스 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집 출연자로 배우 한소희를 닮은 화려한 외모와 연세대학교 출신이라는 점 때문에 많은 관심을 받았다. 그러나 최근 한 온라인 커뮤니티에 옥순이 중학교 재학시절 소위 '일진'이라 불리는 불량학생이었고 학폭을 주도해 강제전학을 당했다는 폭로글이 게시돼 논란이 일었다.

이에 옥순의 법률대리인 로엘법무법인은 10일 "인터넷 커뮤니티 등을 통해 유포, 재생산 되고 있는 학폭 일진설 강제 전학 등 모든 의혹은 사실이 아니다"라고 밝혔다.

이어 "옥순은 학창시절 학폭을 행사하고 처분을 받은 사실이 전혀 없다. 일부 게시글에서 언급된 전학은 거주지 이전에 따른 통상적 절차의 전학이었을 뿐이다. 옥순은 중학생 시절부터 매일 자정이 넘어서까지 공부하던 성실한 학생이었다. 외국어고 입학 후에도 교칙대로 오전 7시에 등교해 오후 11시에 하교하며 공부한 끝에 정시 전형으로 (연세)대학교에 입학했다"고 해명했다.

또 "초중고 동안 누구를 괴롭힌 적 없다. 게시글 작성자는 '단톡방에서 다 난리났다'는 댓글을 작성했는데 옥순과 학창시절을 보낸 지인들 모두 해당 단톡방이 존재하지 않는다며 황당함을 금치 못하고 있다. 옥순은 모든 의혹이 시간이 지나면 자연스럽게 해소될 것이라는 실낱같은 믿음을 갖고 섣부른 해명이 논란을 키우거나 '나는 솔로' 또는 직장 동료들께 폐를 끼칠 것을 우려해 대응을 자제해왔다. 그러나 본인은 물론 주변인들까지 심각한 피해를 입고 생업에도 큰 지장이 있는 지경"이라고 토로했다.

옥순 측은 "최초 게시글 작성자에 관해 형사고소 절차를 진행할 예정이다. 이 시간 이후 확인되지 않은 허위사실과 루머를 온라인상에 게재 전송 유포하는 모든 위법행위와 이를 확대 재생산하는 악의적인 게시글 및 댓글이 확인될 경우 가능한 모든 민형사상 법적조치를 취할 것"이라고 경고했다.


