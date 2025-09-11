SLL, 단발성 흥행보단 시즌제→프랜차이즈…장기 성장 체계 구축한다 [고…

|
[고재완의 ShowBIZ] SLL이 예능, 영화 등 다양한 콘텐트로 팬덤을 확보하며 글로벌 경쟁력을 넓히고 있다. IP의 단발성 흥행에 머무르지 않고 시즌제나 프랜차이즈로 확장해, 이를 기반으로 커머스로 연결해 시청자와의 접점을 늘려가는 장기적 성장 체계를 구축하고 있다.
영화 부문에서는 '범죄도시' 시리즈가 장기 프랜차이즈로 자리잡았다. 시리즈 누적 관객 수는 4,000만 명을 돌파했으며, 특히 '범죄도시4'는 개봉 36일 만에 1,113만 명을 돌파해 시리즈 최단 흥행 속도를 기록했다. '범죄도시'는 한국형 액션 영화 프랜차이즈의 성공 사례로, 앞으로도 시즌 공개를 이어가며 팬덤 확장성을 키워갈 계획이다.
음악 부문에서는 아이돌 그룹 '클로즈 유어 아이즈(Close Your Eyes)'가 주목받고 있다. 데뷔 직후 음원 차트 상위권에 진입했으며, 지난 7월 9일 발매된 클로즈 유어 아이즈의 두 번째 미니 앨범 '스노이 서머(Snowy Summer)'는 발매 당일 무려 20만 장 이상의 판매량을 기록했고, 음악방송 3관왕에 등극하는 쾌거를 달성했다. 또한 국내외 팬사인회, 팝업스토어, 굿즈를 통해 팬덤과의 접점을 다변화하고 있으며, 향후 활발한 음악 활동을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련할 예정이다.
