스포츠조선

SLL, 단발성 흥행보단 시즌제→프랜차이즈…장기 성장 체계 구축한다 [고재완의 ShowBIZ]

기사입력 2025-09-11 10:18


SLL, 단발성 흥행보단 시즌제→프랜차이즈…장기 성장 체계 구축한다 [고…

[고재완의 ShowBIZ] SLL이 예능, 영화 등 다양한 콘텐트로 팬덤을 확보하며 글로벌 경쟁력을 넓히고 있다. IP의 단발성 흥행에 머무르지 않고 시즌제나 프랜차이즈로 확장해, 이를 기반으로 커머스로 연결해 시청자와의 접점을 늘려가는 장기적 성장 체계를 구축하고 있다.

예능에서는 SLL 레이블 스튜디오 슬램의 '크라임씬 시리즈'가 대표적이다. 롤플레잉 추리 예능의 원조격인 '크라임씬'은 7년 만에 부활한 '크라임씬 리턴즈'를 통해 국내에서 화제를 모았다. 이어 오는 9월 23일 넷플릭스를 통해 글로벌 공개되는 '크라임씬 제로'는 국내를 넘어 해외 팬덤 확보를 본격적으로 준비하고 있다. 이처럼 '크라임씬 시리즈'는 '리턴즈'와 '제로'로 이어지며 확장형 시즌제 IP로 자리잡고 있다.

스튜디오 슬램의 또 다른 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌1'은 한국 예능 사상 최초로 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어권 TV부문 1위를 3주 연속 기록하는 신기록을 세웠다. 이전 시즌의 흥행세를 바탕으로 올 하반기 시즌2를 통해 글로벌 팬덤을 한층 더 강화할 예정이다. 여기에 K-뷰티 최초의 초대형 서바이벌 예능 '저스트 메이크업'도 각각 오는 10월 3일과 10일 쿠팡플레이와 아마존 프라임 비디오에서 공개가 예정되어 있어 국내외 K-뷰티 팬덤의 기대를 모으고 있다.

영화 부문에서는 '범죄도시' 시리즈가 장기 프랜차이즈로 자리잡았다. 시리즈 누적 관객 수는 4,000만 명을 돌파했으며, 특히 '범죄도시4'는 개봉 36일 만에 1,113만 명을 돌파해 시리즈 최단 흥행 속도를 기록했다. '범죄도시'는 한국형 액션 영화 프랜차이즈의 성공 사례로, 앞으로도 시즌 공개를 이어가며 팬덤 확장성을 키워갈 계획이다.

음악 부문에서는 아이돌 그룹 '클로즈 유어 아이즈(Close Your Eyes)'가 주목받고 있다. 데뷔 직후 음원 차트 상위권에 진입했으며, 지난 7월 9일 발매된 클로즈 유어 아이즈의 두 번째 미니 앨범 '스노이 서머(Snowy Summer)'는 발매 당일 무려 20만 장 이상의 판매량을 기록했고, 음악방송 3관왕에 등극하는 쾌거를 달성했다. 또한 국내외 팬사인회, 팝업스토어, 굿즈를 통해 팬덤과의 접점을 다변화하고 있으며, 향후 활발한 음악 활동을 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련할 예정이다.

SLL 관계자는 "SLL은 시청자를 팬덤으로 전환시키기 위해 예능·드라마·영화·음악을 아우르는 다양한 콘텐트를 개발해 공략하고 있다"며, "국내외 팬덤의 확대로 수익 다변화와 동시에 장기적인 IP 라이프사이클을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.